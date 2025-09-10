Dos deportistas del Bádminton Xàtiva inician la competición nacional en Estella y Málaga

Los deportistas del Club Bádminton Xàtiva han regresado a la competición de ámbito nacional con la participación en dos másters. El pasado fin de semana, del 6 al 7 de septiembre se disputaron el Máster de las categorías Sub-15 y Sub-19 en la localidad navarra de Estella, hasta allí se desplazó el deportista Arnau Ballester; y el Máster Sub-13 y Sub-17, en Villanueva de la Concepción (Málaga), en el que participó Feliu Terol.

Arnau Ballester participó en la categoría Sub-15 en la prueba de individual masculino de la competición celebrada en la localidad navarra, en la que no pudo superar la fase de grupo, después de caer en los dos partidos disputados. El primero de ellos contra Beñat Urbiola, frente al que cayó por 21-13 y 21-9, tras un partido donde Arnau tuvo que gestionar los nervios del primer encuentro de la jornada, que volvieron a jugarle una mala pasada disminuyendo drásticamente su rendimiento. El segundo partido de la mañana fue frente a Nuno Alonso, cabeza de serie número 10, y frente al que Arnau ofreció una mejor cara, con un mayor rendimiento y mejor juego sin tantos errores debido a los nervios, aunque termino cediendo por 21-12 y 21-8.

En el otro extremo del territorio nacional, concretamente en la localidad de Villanueva de la Concepción (Málaga) se disputó el Máster Sub-13 y Sub-17 que reunió a un total de 139 deportistas, entre ellos el setabense Feliu Terol que participó en la categoría Sub-17 en las pruebas de individual masculino y dobles masculinos junto a Germán Ripoll de CB Teulada.

El jugador del CB Xàtiva no tuvo fortuna en el sorteo y quedó encuadrado en un complicado grupo F, con dos deportistas con mejor ranking que él, pese a estar en el puesto 22. Pese a ello, Feliu afrontó los dos encuentros con mucha seriedad, y, por tanto, ganando el primero de ellos frente a Iñigo Jiménez (CB Pamplona) en un duro encuentro de 40 minutos de duración y que se decidió en tres sets por 21-10, 16-21 y 21-11. En el segundo encuentro de grupo se tuvo que ver las caras con el jugador del CB Alicante Jiaxi Zuo, en otro encuentro muy disputado donde Jiaxi se hacía con el primer set por 21-12. Feliu reaccionó y se anotó el segundo por 17-21, llegando al tercer set donde después de 46 minutos el jugador del CB Alicante se hacía con la victoria tras un ajustado 21-16. Destacar que el jugador setabense fue el único jugador capaz de ganarle un set a Jiaxi en todo el torneo del que finalmente se proclamó vencedor.

En la prueba de dobles masculino la pareja formada por Feliu Terol y Germán Ripoll del CB Xàtiva no pudo superar la fase de grupo haciendo unos buenos partidos, donde quedaron en todos los sets muy cerca de sus rivales. El primero de ellos frente a la pareja Eric Domínguez y Nil Leiva cedieron por 21-17 y 21-16. Y en el último encuentro, contra los cabezas de serie número 2 del torneo, Ian Antón y Miguel Pérez cayeron por 21-18 y 21-14.

Próximas competiciones

El próximo sábado, 13 de septiembre, se retoma la competición a nivel territorial en la Comunitat Valenciana con la disputa del Top TTR Sub11, Sub15 y Sub19 en la localidad de València. El pabellón municipal de la Fuensanta acogerá a un total de 54 deportistas de varias comunidades. El Club Bádminton Xàtiva participará en este torneo con un total de nueve deportistas de las categorías Sub-15, Sub-17 y Sub-19.