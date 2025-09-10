Detenido en Chella por circular con matrícula falsa, sin ITV y sin seguro

Un hombre ha sido detenido en Chella por un presunto delito de falsedad documental en materia de tráfico. Los agentes de la Policía Local del municipio, en el marco de una patrulla preventiva, localizaron un vehículo mal estacionado en la vía pública que portaba placas provisionales de matrícula francesa.

Una vez efectuadas las comprobaciones reglamentarias, los agentes constataron que dichas placas correspondían en realidad a un remolque, y no al vehículo inspeccionado. Ante estos hechos, los agentes procedieron a la detención del propietario del vehículo.

Además de la denuncia formulada por no circular con las placas reglamentarias, el hombre también ha sido sancionado por no tener ni la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) ni el seguro obligatorio en regla. Se trata de infracciones tipificadas como graves y muy graves en la legislación vigente, según ha advertido la Policía Local.

Junta de Seguridad

Por otra parte, este martes se celebró en el Ayuntamiento de Chella la Junta Local de Seguridad, presidida por la Subdelegación del Gobierno, con la participación del equipo de gobierno municipal, la secretaría del Ayuntamiento de Chella, así como representantes de los distintos cuerpos y fuerzas de seguridad: el teniente de la Guardia Civil de Xàtiva, el sargento de la Guardia Civil de Enguera, el jefe de la Policía Local de Chella y la Policía Autonómica.

Junta Local de Seguridad celebrada en Chella. / Policía Local Chella

Durante la reunión se abordaron los datos de seguridad ciudadana y violencia de género en el municipio, junto con el operativo de seguridad previsto para las próximas fiestas en honor a la Virgen de Gracia y la adhesión del consistorio de Chella al protocolo del Ministerio del Interior para la protección y atención a las víctimas de violencia de género.

"Con este encuentro se refuerza la coordinación entre administraciones y cuerpos de seguridad para garantizar la protección ciudadana y la seguridad en el municipio de Chella", han indicado desde la Policía Local.