Una enfermedad acaba con la mitad de los cipreses de un conocido enclave de Xàtiva

Siempre ha sido una de las postales más bellas e icónicas de Xàtiva en la frontera que divide el casco antiguo de la ciudad del terreno forestal que lo circunda. Pero la imagen de la subida a la ermita del Calvari Alt de Xàtiva se ha visto deteriorada por la muerte de prácticamente la mitad de los característicos cipreses del emblemático enclave, todos ellos con una antigüedad importante.

Especialistas consultados por este diario apuntan a la acción de un pseudohongo como causa más probable del estado que presenta el arbolado. Se llama Fitóftora (Phytophthora sp.), se expande de manera muy rápida y voraz si no se ataja a tiempo y es letal para muchas especies de plantas, al atacarlas desde las raíz hasta estrangularlas cuando se dan las condiciones propicias. Este organismo vive en la tierra y la principal causa de propagación es el exceso de agua o el encharcamiento, el debilitamiento las plantas o una temperatura elevada combinado con una humedad alta. Y es que los cipreses son resistentes a la sequía y a la contaminación: son capaces de vivir durante varios siglos

El contraste entre el paisaje reverdecido en torno al calvario y los cipreses muertos se ha amplificado a raíz de las copiosas lluvias del último año. La misma problemática se ha detectado también en algunos cipreses afectados más dispersos situados en la zona del Bellveret y la costa del Castell de Xàtiva.

El Calvari Alt y su ermita forman parte del patrimonio de la parroquia de Sant Pere. El párroco, José Estellés, contradice la presencia del hongo y atribuye la sequedad de los cipreses al sol y la falta de lluvia, a la propia acción de la naturaleza, y confía en que pueda revertirse. Estellés señala que en la parroquia "no tenemos medios para nada".

Conocida como "enfermedad de los setos" porque es bastante frecuente en estos ejemplares (también en cipreses), la Phytophthora provoca el marchitamiento de las hojas, que se vuelven amarillas y, más tarde, marrones. En este contexto, las plantas se van secando y terminan muriendo por la pudrición de raíces y cuello.

Los especialistas apuntan a la prevención como principal antídoto contra la acción de la enfermedad, puesto que curar ejemplares infectados es una tarea muy compleja. Una vez detectada, es necesario actuar con diligencia. "Lo razonable es cortar cuanto antes el ciprés afectado para que el hongo no se propague, efectuar el tratamiento correspondiente y mejorar el drenaje", apunta un experto. Si bien no existe un control químico eficaz, hay fungicidas relativamente eficaces para controlar el avance del patógeno.

Propiedad de la Iglesia

En los montes de la Costera, la Canal y la Vall d'Albaida, como contó este diario hace unos meses, también existen amplias extensiones de pinos muertos o moribundos pendientes de ser retirados que también se han hecho más evidentes por el estallido de color propiciado por las abundantes precipitaciones de la primavera pasada. La sequía que azotó al territorio en 2023 y 2024, combinada con la acción de diferentes plagas que atacan a los árboles aprovechándose de su débil estado, explican una situación, que, según se alertó desde el sector forestal durante la pasada Pascua, podría favorecer la propagación de grandes incendios.

La falta de actuación en algunas zonas con árboles derribados por diversos temporales desde hace un lustro agrava la problemática. Además, la abundante masa forestal ha hecho que los ejemplares compitieran por unos recursos hídricos escasos.