La escritora setabense Aitana Molina presenta el poemario "Los suburbios"

La escritora setabense Aitana Molina Francés presentará su nuevo poemario, "Los suburbios", la tarde del próximo viernes 12 de septiembre en la Casa de la Cultura de Xàtiva.

Durante el acto, la autora trazará un recorrido por la obra y compartirá con el público el significado de sus poemas, el proceso de creación y las reflexiones que la han acompañado en este nuevo libro. La cita incluirá también un turno de palabras abierto para que los asistentes puedan dialogar con la poeta y profundizar en los temas abordados en el poemario.

El evento tendrá lugar a las siete de la tarde y está abierto a todas las personas interesadas en disfrutar de una velada literaria que invita a descubrir la voz poética de Aitana Molina Francés y la fuerza de su nueva obra. Será posible adquirir ejemplares de "Los suburbios" en el mismo espacio.

Tal como se recoge en la sinopsis de la obra, "Los suburbios" nace de una "revelación inicial, de una luz cegadora que irrumpe sin aviso y lo trastoca todo". En su estela, la poeta se sumerge en un viaje de autoexploración marcado por la presencia de un otro, por un vínculo que despierta deseo, temblor, extrañeza.

"En ese desplazamiento, entre la entrega y la pérdida, recorre los límites de sí misma, como quien busca entender lo que duele sin poder nombrarlo del todo. Estos versos se adentran en lo que queda en los márgenes: lo que no hace ruido, aquello que permanece oculto pero sostiene la estructura de lo que somos. En esa periferia de lo visible, la autora construye un universo simbólico que le permite dar forma a sus pulsiones y comprender su naturaleza emocional y pasional".