La escuela de adultos de Ontinyent suspende todos los talleres por el recorte de la plantilla

Nuevo centro damnificado por el recorte de las plantillas de la Conselleria de Educación. Tras el recorte del 20% de la plantilla de la escuela de adultos Francesc Bosch i Morata de Xàtiva, ahora el centro de adultos CPFPA Sant Carles de Ontinyent también verá mermada su plantilla y los grupos de la oferta formativa por los recortes. Los estudios más afectados son los que ofrece la Asociación de Alumnos del Centre de Formació de Persones Adultes (CPFPA) Sant Carles, que ha decidido suspender todos los talleres de la oferta formativa de este curso académico, ante la inviabilidad de llevarlos a cabo por la nueva normativa autonómica que regula la educación básica de las personas adultas, y que supone una reducción horaria y un recorte importante de la plantilla docente del centro, según lamentan desde la propia Asociación de Alumnos, que ha informado de la cancelación de los talleres a través de un comunicado interno remitido al alumnado. El CPFPA Sant Carles califica los recortes y la consiguiente suspensión de los talleres como “un ataque grave a la enseñanza de adultos en Ontinyent”.

En total, son 13 los talleres suspendidos por la Asociación de Alumnos para el presente curso escolar. Toda la oferta formativa de estos talleres. Son los de pilates, pilates avanzado, yoga, dibujo y pintura, tapices, Step-Ejercicios de fuerza, cerámica, informática, Android, italiano, alemán, francés y Trinity B2 (inglés).

El director de la escuela de adultos de Sant Carles, Juan Antonio Soler, ha lamentado la medida, pero afirma que la Asociación de Alumnos se ha visto abocada a tomar esta decisión “ante la imposibilidad de realizar los talleres, porque es inviable asumir ese coste económico tan importante que supone la gestión de estos talleres, que depende de las cuotas de los asociados”. Soler expone la “cadena de causas” que ha llevado a tomar esta decisión y que arranca con la decisión de la conselleria de desvincular estos talleres de la oferta formativa de las escuelas de adultos. El director de la CPFPA Sant Carles explica que “los alumnos de la asociación no son del centro. Es la propia Asociación de Alumnos la que se encarga de gestionar estos talleres, que representan un elevado coste laboral, administrativo, de profesores”. Una gestión económica que se ha visto muy mermada con los recortes de conselleria. Al reducirse la plantilla de profesorado de la escuela de adultos, hay menos grupos y menos alumnos. La Asociación de Alumnos pierde asociados, docentes y capacidad de gestión, lo que ha desembocado en la suspensión de los talleres para el nuevo curso. El pez que se muerde la cola.

Pese a que los talleres de la Asociación de Alumnos no son del CPFPA Sant Carles, algunos alumnos de estos talleres también lo son de los cursos que ofrece la escuela de adultos. Además, algunos de los talleres se imparten en las instalaciones de Sant Carles. La vinculación entre la asociación y la escuela se mantiene, pese a que los talleres no forman parte de la oferta formativa de la CPFPA Sant Carles. “Estos talleres son una alternativa a los cursos. Enriquecen la oferta formativa de la escuela de adultos y la relación entre el centro y la Asociación de Alumnos no se ha perdido. La vinculación histórica sigue”, resalta el director.

El recorte de las plantillas ha sido “la estocada” para la reducción de grupos, de cursos y la suspensión de todos los talleres, afirma Juan Antonio Soler, que evidencia que la Asociación de Alumnos “no ha tenido más remedio que cancelar los talleres. La asociación tiene una estructura que tiene que ser viable y con los recortes no ha habido opción de mantenerla”, manifiesta el director del centro educativo.

La pérdida de estos talleres también tiene un componente social. Estas actividades tienen una función social, de convivencia, ya que permite socializar a las personas que acuden. “Estos valores se pierden. Con la cancelación de los talleres se pierde la oportunidad de socializar”, evidencia Soler.

Recorte CPFPA Sant Carles

El Centre de Formació de Persones Adultes (CPFPA) Sant Carles de Ontinyent tampoco se ha salvado del recorte de las plantillas aplicado por la Conselleria de Educación. El centro pierde cuatro profesores para el nuevo curso académico. El director señala que la escuela contaba con 15 docentes hasta ahora y para el nuevo curso serán 11 profesores, cuatro menos. Juan Antonio Soler expone que esta reducción de la plantilla de profesorado repercute en la oferta formativa. “Con menos profesores, también tenemos que tener menos grupos y menos alumnos”, lamenta.

PSPV y ayuntamiento

El PSPV de Ontinyent ha exigido a la Conselleria de Educación que “frene los recortes” del CFPA Sant Carles y reclama que se garantice una educación pública de calidad. Los socialistas ontinyentins, que han mostrado su apoyo a la comunidad educativa de la escuela de adultos Sant Carles, ha pedido al Ayuntamiento de Ontinyent que remita a la conselleria las “graves consecuencias” de estos recortes. El portavoz, José Antonio Martínez, ha denunciado que desde el curso 2023-2024 “ha habido problemas por la carencia de profesores. El pasado curso 2024-2025, la falta de profesorado estuvo a punto de dejar a 150 alumnos sin formación”. “Parece que el curso 2025-2026 la problemática se mantiene”, censuran. El PSPV pide al ayuntamiento que solicite a la conselleria “que se doten los centros educativos de los recursos humanos y materiales necesarios para garantizar una educación pública de calidad”. Martínez pide “mayor implicación del gobierno de Ens Uneix para resolver la problemática”. "Ontinyent no tiene que permitir que se desmantele la educación pública en la ciudad. Somos una ciudad educadora, y esto significa defender con todas nuestras fuerzas la escuela pública, la equidad y el futuro de nuestros jóvenes y adultos», ha expresado Martínez.

El Ayuntamiento de Ontinyent responde a estas declaraciones del PSPV afirmando que el consistorio “ha trabajado durante las últimas semanas codo a codo con la dirección de la EPA para revertir la situación, causada por quien tiene las competencias, que es la Generalitat Valenciana. Un recorte que no es exclusivo de la EPA Sant Carles, ya que también afecta a todas las escuelas de adultos de la Comunitat Valenciana y que desde el gobierno municipal se considera que supone una vulneración al derecho a la educación y formación de las personas adultas de la enseñanza pública”.

El centro de adultos y el ayuntamiento ya se movilizaron durante el curso pasado por la pérdida de un puesto docente de la especialidad de valenciano, que fue recuperado en enero de este año. “Ahora la escuela de adultos perderá tres docentes y verá reducida de manera importante su oferta formativa, lo que hará inviable poder mantener los talleres de la Associació d’Alumnes del centro. Ante eso, el ayuntamiento ha puesto a disposición recursos económicos y ayuda a la asociación para que esta pudiera llevar a cabo los talleres, pero la asociación ha decidido que no puede hacerse cargo por no tener estructura suficiente”, afirman fuentes municipales.