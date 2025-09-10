La Mancomunitat de la Vall d'Albaida impulsa un curso de valenciano sobre el lenguaje administrativo
Se trata de una formación gratuita de 25 horas, dirigida a personal de entidades públicas, que se iniciará el 19 de septiembre y en modalidad en línea para reforzar la comunicación en el ámbito administrativo
La Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida, con el apoyo de la Diputació de València, pone en marcha un curso de lenguaje administrativo en valenciano dirigido al personal de entidades públicas de los municipios de la comarca. La iniciativa, que se llevará a cabo de manera telemática y con una duración de 25 horas, empezará el viernes 19 de septiembre y será completamente gratuita para el personal adscrito a entidades locales.
El objetivo de este curso es proporcionar herramientas y conocimientos para que el personal municipal y comarcal pueda utilizar el valenciano con corrección en los trámites, comunicados y documentos oficiales, mientras que asegura una comunicación clara y accesible con la ciudadanía.
La responsable del Área de Cultura de la Mancomunitat, Carolina Mengual, ha destacado la relevancia de la formación: “Conocer los términos administrativos en valenciano es fundamental para poder trasladarlos a un lenguaje llano, sencillo y comprensible para la ciudadanía. Esta formación nos ayuda a hacer una doble tarea: reforzar la comunicación interna entre las administraciones municipales y comarcales, y al mismo tiempo mejorar la manera como nos dirigimos a la gente, con un valenciano correcto y próximo”.
Las personas interesadas pueden formalizar ya su inscripción y garantizar su plaza en el siguiente enlace (https://form.typeform.com/to/chY0w4L4), en una propuesta formativa que refuerza el interés de la Mancomunitat con la normalización y la calidad del uso del valenciano en la administración pública.
