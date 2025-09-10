El precio de la inacción de los propietarios: Ontinyent gasta 828.000 € en arreglar 22 casas en mal estado

La inacción de los propietarios de viviendas abandonadas que se caen a pedazos en los núcleos antiguos obliga en muchas ocasiones a la Administración Pública a poner los medios y recursos necesarios para garantizar las condiciones de seguridad y salubridad en el entorno de estos inmuebles. Cuando los requerimientos y órdenes de ejecución se incumplen y la propiedad de los mismos no respeta su deber de conservación, son los ayuntamientos los que intervienen, vía ejecución subsidiaria.

El proceso suele ser lento y complejo, pero hay ayuntamientos que apuestan decididamente por este mecanismo para mejorar la convivencia vecinal y alejar al máximo cualquier tipo de amenaza relacionada con los temidos derrumbes. El consistorio de Ontinyent es uno de ellos: desde 2021 lleva invertidos 828.000 euros en 25 actuaciones subsidiarias en 22 propiedades privadas (la inmensa mayoría en el casco antiguo), de las cuales tres se encuentran en ejecución en las calles Santa Rosa, 24 (con un desembolso de más de 100.000 euros); Tomàs Valls, 14 y Muralla 1-Trinitat 52. Este año ya se han destinado 212.600 euros a esta casuística.

De todas las obras ya ejecutadas en el último lustro, 17 se han desplegado en el barrio de Poble Nou y 6 en el de la Vila. En total, el ayuntamiento ha trabajado con 13 empresas diferentes y 11 técnicos privados encargados de la dirección de los trabajos, contribuyendo así a generar ocupación.

Los datos han sido facilitados este miércoles por el alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, y el regidor de Territorio, Óscar Borrell, en una rueda de prensa en la que ambos representantes municipales han desgranado las últimas iniciativas de regeneraciones promovidas en el núcleo histórico de la ciudad. De las ejecuciones subsidiarias de 2025, Borrell ha destacado la que ha permitido "ganar una zona más para la ciudadanía" en el entorno de la placeta Sant Pere. Este año también ha habido intervenciones en inmuebles particulares de las calles Aurora o Santa Llúcia (después del accidente en el que falleció un obrero en julio) para eliminar riesgos y restablecer el uso normal de la vía.

Además de renovar y mantener la seguridad de todos los edificios, este tipo de obras permite en ocasiones revitalizar determinadas zonas. En 2023, el consistorio destinó más de 70.000 euros a arreglar desperfectos y estabilizar en un inmueble que hace esquina en la Plaça Concepció, 1. Dos años después, la última comisión de Patrimonio aprobó un proyecto de remodelación integral del mismo después de haberse vendido.

Desde 2021, el Ayuntamiento de Ontinyent solo ha recuperado unos 200.000 euros de los 828.000 euros inyectados a ejecuciones subsidiarias. Muchas veces, hay que esperar a que la casa en cuestión se venda, puesto que el dinero gastado por la administración ejerce una carga sobre la vivienda que tiene que abonarse sí so sí en el momento en el que un propietario quiere deshacerse del bien.

Cuatro vías de actuación en el csaco antiguo

El alcalde de Ontinyent ha enumerado cuatro tipo de actuaciones diferenciadas en el marco de la revitalización y rehabilitación del casco antiguo, que ha señalado como "uno de los ejes estratégicos clave de la regidoría de Territorio". Por un lado, el consistorio aprueba subvenciones para que los propietarios puedan rehabilitar sus propias viviendas, tanto a través de programas nacionales como únicamente con recursos municipales como Ontinyent Rehabilita. El segundo mecanismo de trabajo son las actuaciones de reurbanización como las ejecutadas en la muralla de la Vila o en Sant Antoni.

Hay una tercera vía que consiste en las actuaciones de adquisición y esponjamiento, que tienen el objetivo de demoler inmuebles para liberar espacios públicos, tarea que se ha practicado en la calle Roses-Trinitat, con la expropiación y demolición de diversas casas. En el eje Teixidors también se está desplegando un plan similar, que está pendiente de una serie de alegaciones frente al proyecto de compra. Las demoliciones se prevén en 2026.

El cuarto mecanismo expuesto por Rodríguez para la rehabilitación o mantenimiento del casco antiguo son las ejecuciones subsidiarias, activadas cuando las viviendas suponen una amenaza o riesgo, "ya sea por seguridad o salubridad". El alcalde describe "cierta impotencia" porque el trámite burocrático suele ser "largo y complejo". En algunos casos -cuando la propiedad se resiste- se necesita una orden judicial, mientras que en otro es la Dirección de Patrimonio la que tiene que dar el visto bueno, en un proceso que, en ese caso, suele tardar una media de año y medio.

Ahora mismo, el Ayuntamiento de Ontinyent tiene en marcha 75 órdenes de ejecución en inmuebles con desperfectos cuyos propietarios no cumplen el deber de conservación.