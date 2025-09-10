La sociedad de cazadores La Fontana celebra su centenario en Ontinyent

Este año, la Sociedad de Cazadores La Fontana celebra con orgullo su centenario, recordando la labor de sus fundadores, el esfuerzo de las diferentes juntas directivas y la participación de sus más de 600 socios, que a lo largo de estos cien años han trabajado por la conservación de las especies, el cuidado del entorno y la transmisión de la tradición cinegética.

En 1925 se constituye la primera junta directiva, presidida por José Simó Marín, a quien se atribuye la división del término en dos zonas: La Solana y La Ombria. Aquella primera junta directiva estaba formada por : José Sanz, José Delgado, Paco Revert "El Tintorer", Pepe Cambra "Bachoqueta", Pepe "El Militar", Leocadio Delgado "El del Echegaray", Vicente Mollá "Perlasia", Antonio Vidal, Paco Belda "El de la Farinera", Vicente Simó y Paco Sanchis "El de la Casa el Fondo".

A partir del 1930 se incorporan numerosos socios, entre otros: José Gandia "Cristina", Salvador Vidal, Gonzalo Belda "El del Hostal", Vicente Micó "Balones", Joaquín Reig "Peiset", Tomás Valls "Peiset", Paco Tortosa, Bautista y José Barberá, Ricardo Montes, José Penadés "Figuetes", Enrique Reig "Severino", Rafael Martí "El Carreter", Rafael Albert "El Rochet", Vicente Úbeda, José Mª Belda "El Guapet", Pepe Abad "El Ferrer", Vicente Gil, Vicente Borredá "Figuera", Vicente Cabedo, Teodora Mora y Vicente Ferrero "Garrote".

El término municipal de Ontinyent que limita al noreste con Aielo de Malferit, al noroeste con Moixent, al sur con Bocairent, al este con Agullent y al oeste con Fontanars dels Alforins, cuenta con una superficie de 12.683 hectáreas, de las cuales 8.856 hectáreas corresponden a zonas de caza, 1.290 hectáreas a reserva, mientras que la zona de adiestramiento ocupa una superficie de 280 hectáreas.

Los cultivos predominantes son la viña y el cereal.

La Sociedad de Cazadores La Fontana se ha consolidado como una de las más numerosas de la Comunidad Valenciana , con más de 600 socios y un elevado número de licencias de caza y permisos de armas.

Repoblación de especies

Entre las actividades realizadas por las diferentes juntas directivas destacan: el control de predadores, la repoblación de especies, fundamentalmente, perdiz y conejo, la limpieza y el llenado de charcas durante los meses de estío para sofocar la sed de las diferentes especies cinegéticas, mediante la construcción de comederos y bebederos, así como otra serie de actividades encaminadas a mejorar el entorno natural y paisajístico del término.

En este año 2025, la Sociedad de Cazadores La Fontana celebra su centenario, conmemorando cien años de historia, tradición y compromiso con la caza responsable y la conservación del medio natural en Ontinyent.

Con motivo de esta efeméride, se está estudiando la organización de diferentes actos conmemorativos, entre ellos una recepción oficial en el Ayuntamiento de Ontinyent, como reconocimiento institucional a la trayectoria de la sociedad y a la labor de sus socios a lo largo de un siglo.