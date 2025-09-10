Tercera concentración en Ontinyent por la millonaria Herencia Nadal

El conflicto derivado del cumplimiento de las últimas voluntades de María Catalina Nadal se mantiene vivo en Ontinyent. Una nueva concentración vecinal (la tercera desde 2023) volverá a visibilizar el próximo 24 de septiembre la reivindicación de una gestión más transparente de la herencia de alrededor de 23 millones de euros legada por la hija del exalcalde José Nadal a tres entidades religiosas de la ciudad hace casi medio siglo.

Romper el silencio del Arzobispado de Valencia en torno a la ejecución de los fondos que hasta la fecha han llegado en cuentagotas a la parroquia de Santa Maria, Cáritas y la Ermita de Santa Ana es uno de los objetivos de esta protesta promovida por el escritor solidario Rafael Belda -y autorizada por la Subdelegación del Gobierno- que se llevará a cabo el miércoles 24 de septiembre a las 19.30 horas en la plaza de Santo Domingo.

"La convocatoria se hace porque todo sigue igual, no hay ninguna novedad. Nuestra misión como buenos ciudadanos es hacer que se cumpla el testamento de la herencia Nadal y que llegue el dinero donado a Ontinyent", expone Belda.

La concentración no es la única acción prevista. En el marco de las movilizaciones, la intención es desplazar a un pequeño grupo de personas conocedoras de la problemática al Arzobispado de Valencia -que controla la asignación de los fondos- en el mes de octubre con tal de concertar una reunión e intentar encontrar explicaciones y "datos claros" sobre el estado de la herencia y su materialización.

Rafael Belda señala que, hasta el momento, las diferentes cartas y peticiones de información remitidas al gobierno de la diocésis no han encontrado respuesta a lo largo de los años. "Hay demasiado silencio y oscuridad en este tema”, sostiene.

Proyectos financiados

Aunque las dos concentraciones anteriores tuvieron una respuesta muy modesta por parte del vecindario, el mensaje es claro: los impulsores consideran que hasta la fecha se ha invertido una parte "ínfima" de la herencia destinada a Ontinyent, apenas los intereses generados, en proyectos como la restauración de las campanas de la iglesia de Santa María, la reforma de la Casa Abadía, la ampliación del colegio Santa Maria, la compra de una finca para 'Proyecto Hombre', la remodelación de la ermiteta de Sant Antoni o la reciente mejora de la ermita de Santa Ana y de su Casa de Ejercicios. También se han financiado diferentes actividades de Cáritas en la ciudad.

Paralelamente, en Estepona se ha creado recientemente la "Asociación Herencia Nadal" para defender los derechos sobre la parte millonaria del legado de la familia que recaló en la ciudad malagueña, donde recientemente ha sucitado controversia la subasta de unos terrenos a cargo de la Fundación Antonia Guerrero -tía de María Nadal- por valor de 66 millones de euros.