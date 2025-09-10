El VII Trofeu Family Cash de ciclismo reunirá en Ontinyent a jóvenes ciclistas de toda la provincia

El VII Trofeu Family Cash reunirá a más de 200 jóvenes ciclistas de toda la provincia el próximo domingo 21 de septiembre en Ontinyent. Se trata de una competición organizada por el Club Ciclista Ontinyent con apoyo del Ayuntamiento de Ontinyent y la Federación de Ciclismo de la Comunitat Valenciana, así como el patrocinio de la empresa Family Cash.

Al igual que en ediciones anteriores, se contará con las categorías de Promesas, Principiantes, Alevines e infantiles, tanto masculino como femenino, con pruebas que se desarrollarán desde las 10:00 horas de la mañana de domingo en un circuito de 1'5 kilómetros con punto de salida y meta las instalaciones de Family Cash, recorriendo el polígono El Pla y adaptando su duración a cada categoría.

El regidor de Deportes, Ferran Gandia, destacaba el interés “de que la ciudad pueda acoger un año más esta prueba de deporte de base, que siempre cuenta con un gran ambiente y atrae participantes de toda la provincia y sus familias. La apoyamos desde las concejalías de Deportes, Servicios Municipales y Policía Local, y también agradecemos la implicación de Protección Civil, y animamos a todas y todos a acercarse el día de la prueba al circuito a disfrutar de las evoluciones de los niños y niñas participantes”.