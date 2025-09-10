Xàtiva inicia las obras de reposición de la acera en la avenida Selgas

El Ayuntamiento de Xàtiva ha iniciado esta semana las obras de reposición de la acera en la avenida Selgas, concretamente en la zona situada frente al edificio de Hacienda. Esta actuación se enmarca dentro del Plan de Inversiones de la Diputació de València 2022-2023 y da continuidad al calendario de mejoras urbanas que se están llevando a cabo en la ciudad.

Obras de renovación en la avenida Selgas de Xàtiva. / Ajuntament Xàtiva

En los últimos meses ya se han completado los trabajos de renovación de aceras en la avenida República Argentina —en el tramo comprendido entre la Baixada de l’Estació y la calle Carlos Sarthou—, así como en la propia Baixada de l’Estació. Con estas intervenciones previas se ha conseguido mejorar notablemente la accesibilidad y la seguridad en dos puntos clave del centro urbano, muy transitados por peatones.

La inversión global de todas estas obras de reurbanización supera los 200.000 euros y las actuaciones incluyen la renovación del pavimento, el asfaltado y los trabajos necesarios para el correcto tratamiento del agua, con el objetivo de garantizar una mayor durabilidad y unas condiciones óptimas de uso.

Según ha indicado el concejal de Servicios Públicos, Pedro Aldavero, «estas intervenciones responden a la necesidad de adaptar las principales vías de la ciudad a las nuevas condiciones de accesibilidad, facilitando el paso de las personas con movilidad reducida y mejorando así la comodidad para todos los peatones».