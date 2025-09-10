Xàtiva se posiciona como referente de la Orientación con el I Trofeu Mancomunitat de La Costera-Canal

La sede de la Mancomunitat de La Costera-Canal ha albergado este miércoles la presentación del I Trofeu d’Orientació Mancomunitat de La Costera-Canal, que se celebrará en Càtiva el próximo sábado 18 de octubre.

En palabras del president de la Mancomunitat José Luis Gijón, la celebración de esta prueba forma parte “de la apuesta decidida de la institución por el deporte”. Gijón destaca que cuando le llegó una propuesta tan interesante como la del Campeonato Autonómico de Orientación y Sprint (CAOS), que mezcla el deporte con otros atributos como la resistencia o la capacidad de reacción se mostró favorable a impulsarla económica y logísticamente desde el minuto 1.

En este contexto, para el presidente de la entidad supramunicipal, “es un orgullo para la institución poder promocionar una prueba tan relevante, y apostar por una disciplina (la de la orientación) que es menos frecuente en nuestra tierra, pero que goza de un protagonismo notable en otros países europeos”. Para él, “la Mancomunitat debe ir de la mano con los clubes locales, como la sección de orientación del Club Atletisme Xàtiva y con la Federación de Deporte de Orientación de la Comunitat Valenciana”, y estar abierta a nuevos proyectos.

Por otro lado, Vicent Lluch, concejal de Deportes de Xàtiva, ha destacado la importancia estratégica que tiene “una prueba como esta para la ciudad de Xàtiva”, una ciudad que, si bien es referente gracias a su Club d’Atletisme, también se posiciona ahora como referente en la disciplina de la orientación y el sprint, “que permiten acercar a nuevas personas al mundo del atletismo, gracias a que están abiertas a todas las edades y tienen un poder enorme para congregar a pequeños y grandes”.

Asimismo, ha destacado el concejal Lluch, “esta prueba es un buen escaparate para el centro histórico de Xàtiva, que se convierte en escenario por un día”, al tiempo que supone “un impulso positivo para el comercio local”, asegura.

¿Cómo será la prueba de orientación?

Como ha explicado Edu Sanchis, miembro de la sección de Orientación del Club Atletisme Xàtiva, “se trata de una prueba individual, en la que cada uno de los participantes cuenta con un mapa”. En este sentido, el objetivo principal que perseguirán los participantes es el de “encontrar unas balizas numeradas de la 1 a la 15 en el menor tiempo posible”, estableciendo cada uno el camino que decide que debe recorrerse.

En palabras de Sanchis, “en esta prueba hay categorías para niños de 10 años y para mayores de 70”, en el caso de los deportistas que estén federados. En el caso de los que no estén federados, señala, “pueden participar familias enteras e incluso hacer la prueba caminando, a su ritmo”. La particularidad de esta prueba, remacha el corredor Edu Sanchis, es que se celebra en pleno centro histórico de Xàtiva, cuando normalmente las competiciones de orientación suelen desarrollarse en la montaña.

Así pues, el Campeonato Autonómico de Orientación y Sprint nace en el contexto de las pruebas de sprint, que se han empezado a celebrar en muchas ciudades y que “tienen un elemento muy bonito de conocer mejor el entorno que te rodea, sus calles o sus fuentes”, señala Sanchis, quien asegura que espera una buena afluencia de participantes, que supere los 350. Por último, anima a aquellas personas sin conocimientos sobre orientación que se apunten, asegurando que se les darán todos los detalles que necesitan para que disfruten de este acontecimiento.