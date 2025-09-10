El Xàtiva Voleibol inicia la Copa Comunitat Valenciana frente al Liceo Paterna

La Copa Comunitat Valenciana, el prestigioso torneo preparatorio de la liga regular, que organiza la Federación de Voleibol de la Comunidad Valenciana y en el que solo pueden participar los equipos valencianos que militen en las mejores ligas nacionales españolas, arranca este próximo fin de semana y contará con la participación de los dos equipos del Club Voleibol Xàtiva que militan en ligas nacionales.

El equipo masculino del Familycash Xàtiva voleibol se enfrentará al Liceo de Paterna el domingo, 14 de septiembre, a las 12 horas en el campo de las pistas naranjas de Paterna. El Ahora Vóley Xàtiva femenino se enfrentará por sorteo también al Liceo de Paterna femenino, el mismo domingo y a la misma hora, las 12, en el pabellón de voleibol de Xàtiva.

La Copa Comunitat Valenciana comienza este domingo con las primeras fases. El Familycash Xàtiva Voleibol masculino, que milita en la liga de plata española (superliga2), se enfrentará al Liceo de Paterna, un conjunto que milita en la primera división nacional, y pese a la diferencia de categoría, estos primeros partidos de la temporada suelen ser bastante igualados. La configuración de la Copa es en formato eliminatoria a una única vuelta, de forma que el equipo perdedor del partido queda eliminado, mientras que el ganador pasa a la siguiente ronda. En este caso, el ganador del encuentro se enfrentará al Servigroup Benidorm, el próximo sábado 20 de septiembre. El Benidorm militará esta temporada en la máxima liga profesional del voleibol.

La Copa femenina también arranca este domingo con las primeras fases. El Ahora Vóley Xàtiva, que milita en la primera división nacional femenina, se enfrentará al Liceo Paterna a las 12 horas en el pabellón de voleibol de Xàtiva. En estos primeros lances puede haber sorpresas, aunque el Paterna es un conjunto de superior categoría que no lo pondrá nada fácil. El equipo ganador pasará a la siguiente ronda y, en este caso, se enfrentará al Voley Grau de Castellón el próximo 20 de septiembre. Las castellonenses juegan en la liga de plata española (superliga2).

Ligas de Primera División Juvenil

Las primeras ligas que se ponen en marcha cada temporada son las de máximo nivel juvenil femenina. El conjunto del Ahora Vóley Xàtiva se enfrentará al CV Gandia en la primera jornada, el próximo sábado a las 17 horas en la capital de la Safor. Las de Xàtiva defienden el título de campeonas autonómicas conseguido la pasada temporada, con un gran papel en el Campeonato de España que se disputó en Las Palmas de Gran Canaria, y donde quedaron entre los once mejores equipos de España.