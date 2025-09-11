Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Agullent clausura el ciclo de monólogos y magia con Paloma Jiménez

La actriz granadina presentará este sábado su espectáculo "Todo sobre mí toto"

Lluis Cebriá

Agullent

El VIII Cicle de Monòlegs i Màgia de Agullent llega a su fin este sábado después de ofrecer siete actuaciones en seis bares y restaurantes locales, y de reunir centenares de personas durante todo el ciclo. Este año han pasado por Agullent cómicos y cómicas de talla nacional como Rafa Forner, Lluis Mosqueras, Carles Cuevas, Saray Cerro, Pepi Labrador y Miki Dkai, así como la maga valenciana Patricia Ferrero.

El Ayuntamiento de Agullent y las concejalías organizadoras han destacado la buena acogida que han tenido en el pueblo los y las profesionales del humor. A pesar de que se acababa la octava edición, ya se está trabajando en la próxima para continuar apostando por los establecimientos locales, la programación de verano y el humor.

La última actuación del ciclo será la de la actriz, presentadora y cómica Paloma Jiménez, que presentará su monólogo “Todo sobre mí toto” este sábado 13 de septiembre, a las 23.00 horas, en el Bar del Hogar de las Personas Jubiladas.

