Compromís per Canals pide ondear la bandera palestina en un edificio municipal
La formación propone al pleno que se coloque en el inmueble de la antigua radio local "como gesto simbólico que visibilice el compromiso de la localidad con la defensa de los derechos humanos y la paz"
Compromís per Canals presentará en el próximo pleno municipal una petición para la bandera palestina ondee en el municipio como muestra de apoyo y solidaridad con el pueblo palestino ante la masacre que está sufriendo Gaza.
La portavoz de la formación, Mai Castells, junto con el regidor Dídac Egido, han remarcado que la situación que se vive a Palestina transciende cualquier ideología y tiene que entenderse como una cuestión de humanidad: “Canals siempre ha sido un pueblo solidario y en momentos como este tenemos que volver a demostrarlo. Necesitamos mostrar nuestra humanidad en el mundo”, ha señalado Castells.
La propuesta contempla la colocación de la bandera palestina en el edificio de la antigua radio local, como gesto simbólico que visibilice el compromiso de la localidad con la defensa de los derechos humanos y la paz.
Compromís per Canals confía que el pleno municipal apoye esta iniciativa para que el municipio "vuelva a situarse como referente en la defensa de la justicia y la solidaridad internacional".
