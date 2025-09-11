El Consell rechaza la ampliación de la cantera de Montesa por sus "efectos ambientales severos"

La Comisión de Evaluación Ambiental de la Generalitat ha cerrado la puerta a la controvertida ampliación de la cantera de calizas de Montesa ubicada en la Serra Grossa a raíz de los contundentes informes que alertan del impacto ambiental "severo" o incluso "crítico" que podría producirse durante la fase de explotación -que abarcaría 37 hectáreas de terrenos- en el marco de la concesión minera derivada del permiso de Investigación «Paula»

En 2022, la Comisión Territorial de Urbanismo ya denegó la aprobación definitiva del Plan Especial de la cantera -promovido desde hace una década por la mercantil Corporación F. Turia, SA- por su incompatibilidad con el Plan General de Ordenación Urbana de Montesa y con los informes desfavorables del servicio forestal y el área autonómica de Paisaje. Sin embargo, a finales de 2024, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) anuló dicha resolución y obligó a la administración autonómica a iniciar un procedimiento de evaluación ambiental estratégica para determinar la viabilidad de la ampliación de la antigua cantera de Áridos Mangay, aludiendo a la "ausencia de una valoración y análisis de los aspectos ambientales del proyecto" que fundamentara su rechazo.

En cumplimiento de la sentencia, la Generalitat ha procedido a elaborar dicho análisis pormenorizado y el resultado no puede ser más revelador. El documento técnico considera que los estudios de impacto ambiental y de paisaje aportados por el promotor "infravaloran los efectos ambientales que la actividad extractiva generaría sobre el paisaje", al calificarlos de "moderados".

El informe cuestiona como insuficientes las medidas correctoras defendidas por la firma y pone el foco en que el área de extracción de la mina sería total o parcialmente visible, durante los tres primeros años de la actividad, en toda la cuenca visual sometida a estudio, sin que las acciones propuestas contribuyan a mitigar lo suficiente las afecciones.

En la zona se sitúan diversos puntos de observación de gran relevancia en cuanto al número de observadores y la calidad de las vistas, como son el núcleo urbano de Montesa y su castillo o las infraestructuras que atraviesan el valle: la carretera N-340, la autovía A-35 y la línea del ferrocarril. La cantera es visible desde diferentes puntos, algunos especialmente importantes, como la A-35 -con una intensidad media diaria de tráfico de 27.824 vehículos en la zona-, el castillo de Montesa (declarado BIC) o el propio pueblo de Montesa.

Análiis del impacto visual de la ampliación desde diferentes puntos de observación de la zona. / Generalitat

El estudio de paisaje aportado por la empresa defiende que el impacto paisajístico se minimizaría si la actividad extractiva se realiza al suroeste de la actual cantera, ya que la topografía del área permitiría mantener una ceja de terreno que actuaría como barrera visual de los frentes de explotación activos durante la mayor parte de la explotación que reduciría el impacto ambiental y permitiría una restauración por fases simultánea a la explotación de la cantera en frentes diferenciados. Los técnicos autonómicos, sin embargo, consideran que este planteamiento obvia la incidencia visual que generarían las áreas degradadas desde la finalización de la explotación y durante las diferentes fases del proceso de restauración hasta conseguir su integración en el entorno, puesto que seguiría habiendo zonas visibles desde varios puntos sometidas a importantes afecciones.

Elevada fragilidad visual

La superficie total comprendida dentro del perímetro de explotación planteado por la promotora abarcaría 372.642 m2. En 2003, se estimó la extracción de 41,95 millones de toneladas de recursos brutos de la cantera, con una vida prevista de 42 años.

El Consell considera incompatible el uso extractivo en el ámbito del Plan Especial propuesto, por lo que determina como improcedente la modificación de la normativa de usos establecida para el suelo no urbanizable de protección forestal en las normas subsidiarias de Montesa. La ampliación cuenta con los informes desfavorables del Servicio de Infraestructura Vede y Paisaje y de la Sección Forestal, que advierten de la alta calidad paisajística y la elevada fragilidad visual en la zona de la Serra Grossa, un elemento conformador de la estructura espacial, no sólo del municipio, sino del conjunto del valle del río Canyoles.

En 2009, el Ayuntamiento de Montesa ya informó en contra del proyecto minero, que pretendía establecer en el municipio una gran cantera que absorbería la antigua Áridos Mangay -hoy por hoy sin actividad- y afectaría en gran medida al paraje natural del Barranco de la Fosch -se emplazaría en la desembocadura del mismo al Río Canyoles-, con una extensión inicial de 37 hectáreas de suelo forestal en la Serra Grossa.

La memoria del PGOU de la localidad de la Costera blindó expresamente esta zona frente a posibles actividades extractivas, haciendo hincapié en la "elevada exposición visual" y en el "gran impacto paisajístico" causado por la antigua mina y percibido por los vecinos "como uno de los problemas fundamentales a nivel ambiental y paisajístico del término"

La promotora de la ampliación defendió una alternativa de ubicación que restringía la explotación minera a aquella área "que permite minimizar el impacto paisajístico", calificando como suelo protegido el suelo forestal que no se va a explotar y el dominio público hidráulico de los terrenos agrícolas de las márgenes del Canyoles y el resto del ámbito como suelo no urbanizable común. Pero, aún así, la Generalitat concluye que el impacto sería muy significativo.