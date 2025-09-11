Los equipos de la escuela de baloncesto del Ontinyent CB inician los entrenamientos con el regreso a las pistas del CEIP Martínez Valls

Coincidiendo con el inicio del curso escolar, la totalidad de los equipos del Ontinyent Club de Bàsquet han iniciado esta semana los entrenamientos para la nueva temporada. En esta nueva etapa destacan dos novedades: la incorporación de un nuevo grupo de querubines y la vuelta a las pistas del CEIP Martínez Valls, tras las obras de remodelación del colegio.

Las chicas del equipo junior femenino del Ontinyent CB en un entrenamiento. / Ontinyent CB

Hasta la última temporada, el Ontinyent CB empezaba su escuela de baloncesto municipal con jugadoras y jugadores en edad benjamín. Este septiembre la entidad deportiva ha decidido incorporar un grupo para niñas y niños todavía más jóvenes, concretamente, para los nacidos entre el 2020 y el 2022. “Este verano detectamos que había muchas familias, con hijas e hijos de estas edades, que nos pedían información y mostraban su interés. Por este motivo decidimos apostar por la creación de este nuevo grupo de edad. Nunca es demasiado pronto para empezar a familiarizarse con el balón de baloncesto”, explican desde el club.

Por otro lado, el club ha vuelto a hacer uso de las pistas del CEIP Martínez Valls, después de tres años fuera por las obras del Pla Edificant en el centro. El gran número de jugadoras y jugadores que forman el club, sumado a la falta de instalaciones deportivas, hace que los equipos del Ontinyent CB estén divididos entre el polideportivo municipal, el pabellón Fernando Rubio del colegio La Concepción y el Martínez Valls.

El equipo infantil masculino blanco del Ontinyent CB en un entrenamiento. / Ontinyent CB

Próximos partidos

La agenda deportiva del Ontinyent CB para este fin de semana está protagonizada por tres equipos: los dos seniors masculinos y el junior blanco. En cuanto al primer equipo, el Eset Ontinet masculino, se trasladará el sábado hasta Almansa para disputar un encuentro amistoso con el Rado Pakolo. El encuentro será a las 19 horas en el pabellón municipal de Almansa.

El sénior Caixa Ontinyent, de Autonómica, también disputará un partido de pretemporada. Será el domingo, a las 18.00 horas, en casa del NB Alzira. Por último, el junior blanco Construcciones Francés se enfrentará a su segundo partido de liga. Después de perder en su estreno en la categoría Autonómica por 66-90 con el CB Sueca, el equipo de Ontinyent viaja al pabellón Florida Babel de Alicante para jugar con el Lucentum Alicante Azul.