El Mercado Gastro(Arte)sano completa la programación del Festival Nómade

El festival Nómade, que celebrará su cuarta edición del 26 al 28 de septiembre en Ontinyent y Terres dels Alforins, presentó esta mañana la programación completa de esta cuarta edición en un acto junto a la Diputació de València, patrocinador principal del evento, los ayuntamientos participantes, así como empresas y tejido local. La presentación tuvo lugar en el Museo Textil de Ontinyent, municipio que alberga una parte de la programación del evento, con eventos destacados como el concierto de Mikel Erentxun en el marco de la gira 40º aniversario de Duncan Dhu. En la presentación participaron el director de Nómade y de Festivales Territorio, Carlos Montilla; la vicepresidenta de la Diputació de València, Natalia Enguix; el alcalde de Ontinyent Jorge Rodríguez; el presidente de la Mancomunitat de la Vall d'Albaida, Ismael Sanvíctor; el presidente de la Mancomunitat La Costera - Canal, José Luis Gijón, y los alcaldes de Bocairent, Xavier Molina y de La Font de la Figuera, Elio Cabanes.

Presentación del Festival Nómade en el Museo Textil de Ontinyent. / Ajuntament Ontinyent

Nómade vuelve a Ontinyent y Terres dels Alforins para celebrar la cuarta edición de un festival que pone de relieve la riqueza del patrimonio local a través de la música, la gastronomía, el vino y el arte. Con una programación que ofrece al público una experiencia completa para conocer la región y también implica al público local. Como novedad, esta mañana se presentó el Mercado Gastro(Arte)Sano, un evento dentro de la programación del festival que se celebrará el sábado 27 en Ontinyent y el domingo 28 en Bocairent en horario de mediodía. Con entrada libre, será un espacio con conciertos de Los Mejillones Tigre y Eladio y los Seres Queridos, respectivamente. La propuesta gastronómica será de Taullel Gastronòmic y A Leña Cocina Rural con una selección de Wine Bar con bodegas de la región como Los Frailes, Rafa Cambra, Celler Can Leandro, Vinya Alforí, Bodega Fil.loxera y Bodegas Arráez.

El alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, destacó que “Nómade es una experiencia que va más allá de la música, una celebración para los cinco sentidos”, subrayando el valor de la "cooperación comarcal para atraer gente y enriquecer el territorio". Por su parte, el director del festival, Carlos Montilla, ponía en valor la colaboración institucional y el papel central de la Diputació. Montilla definía el festival como “una exaltación del territorio, especialmente de las zonas rurales, con una mirada hacia el futuro”. Este año el festival crece con más espacios, mercado gastroartesanal y conciertos de primer nivel, destacando su impacto económico y turístico, manteniendo la esencia de un festival de proximidad y arraigo. Finalmente, la vicepresidenta de la Diputació, Natalia Enguix, destacaba la presencia de grupos locales y referentes femeninos en el cartel, poniendo el acento en "la creación de sinergias entre municipios para impulsar un turismo sostenible y cercano", e invitaba a todos “a participar y disfrutar de un festival acogedor, pensado para todas las edades”.

Actividades

El festival cuenta con actividades en Moixent, Bocairent, Fontanars dels Alforins y La Font de la Figuera. Nómade comenzará el viernes 26, con una presentación en el Lavadero de La Font de la Figuera, de la mano del músico y sumiller Juanjo Figueroa. En esta jornada la programación musical tendrá lugar en Bodegas Arráez, con conciertos de La Maria y Cosmic Wacho. El sábado 27 Ontinyent será el protagonista de Nómade. Por la mañana se celebrará el Mercado Gastro(Arte)Sano en el Museo Textil. El Parque de la Glorieta acogerá a partir de la tarde algunos de los conciertos más esperados, como el de Duncan Dhu, que hará en la localidad una parada en su gira DD40 Tour, con la que Mikel Erentxun celebra la historia de la popular banda. Esa noche también tocarán en Ontinyent la banda valenciana Las Migas y Hermano Salvaje.

Impulso comercio local

En esta edición, siguiendo la línea del festival de colaborar con el tejido local, se realizará una campaña junto a la Asociación de Comercio de Ontinyent. Desde este viernes, hasta las fechas del festival, los clientes de los establecimientos locales podrán conseguir entradas, abonos y otros premios con una campaña de rascas. "Comprar al comerç local et porta al Nómade" es el nombre de la campaña, que en esta edición se estrena en Ontinyent con vistas a implementarla en más localidades en las próximas ediciones.

Festivales Territorio

Festivales Territorio es una marca creada por la promotora gallega i-Radia Crea que agrupa una serie de festivales culturales diseñados para conectar profundamente con el entorno en el que se celebran. Estos eventos buscan poner en valor el patrimonio, la gastronomía, el vino y el paisaje de diferentes comarcas, promoviendo un turismo sostenible y de calidad.

Entre los festivales que integran esta marca se encuentran: 17º Ribeira Sacra (del 18 al 20 de julio), Esférica Rioja Alavesa, Tierra Bobal Fest (del 27 al 29 de junio) y Nómade (del 26 al 28 de septiembre). Cada uno de estos festivales se celebra en entornos naturales únicos de la península ibérica, ofreciendo una experiencia completa que aúna música, arte, tierra y gastronomía. La programación de estos eventos se caracteriza por su calidad y por abogar por el respeto y cuidado hacia el entorno.