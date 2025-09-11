Ontinyent acogerá una partida de la Copa de Pilota Valenciana

El trinquete del polideportivo municipal de Ontinyent acogerá este domingo, 14 de septiembre, a las 11:15 horas una partida de la Copa de Pilota Valenciana. Será una de las grandes partidas de la temporada de la Copa Caixa Popular de Raspall Pro-1 que enfrentará al equipo local que patrocina el Ayuntamiento de Ontinyent, formado por Iván y Lorja, contra la pareja que representa al Genovés, formada por Diari y Tonet IV.

Cartel de la partida de pilota valenciana que tendrá lugar en Ontinyent. / Levante-EMV

El regidor de Deportes, Ferran Gandia, que asistió a la presentación de la partida, en València, destacaba que “va a ser una partida muy especial porque son todos pilotaris del más alto nivel, unos referentes que a buen seguro van a ofrecer una mañana de pilota espectacular. Animamos a todo el mundo a acudir al trinquete, pero quien no pueda también tendrá la novedad de que será retransmitida por À Punt, con lo cual todas y todos podrán hacer fuerza también desde casa por el equipo de Ontinyent y seguir las evoluciones de esta figura local que es Iván Esparza, actual subcampeón de la competición. Tener un equipo propio donde pueda competir nuestro campeón y unas infraestructuras aptas para estas competiciones, además de un incremento en el apoyo económico a la pilota, muestran la apuesta del ayuntamiento por fomentar el deporte y también para que los niños y niñas puedan tener referentes en el deporte autóctono”, remarcaba.