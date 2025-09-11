El reventón térmico deja cuantiosos daños y un centenar de árboles caídos en Barxeta

Más de un centenar de árboles derribados por las fuertes rachas de rachas de viento, techos, toldos y puertas levantados en la zona de la piscina municipal, postes de vigas arrancados...

El reventón térmico que se registró el pasado lunes en el marco de las tormentas que azotaron al interior de la Comunitat Valenciana ocasionó cuantiosos desperfectos en el término municipal de Barxeta, tanto en infraestructuras municipales como el polideportivo, la piscina o las escuelas como también en las casas particulares y en el extrarradio de la localidad. "Fueron como pequeños tornados localizados en determinadas zonas del pueblo", expone el alcalde de Barxeta, Vicente José Torregrosa.

Este miércoles, el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, se ha desplazado hasta Barxeta para comprobar de primera mano los daños provocados por el temporal que ha afectado gravemente a este municipio de la Costera.

"Necesitamos ayuda para recuperar la normalidad. Con el presupuesto que tiene el ayuntamiento resulta inviable repararlo todo", señala el alcalde. Torregrosa considera "difícil" obtener la declaración de zona catastrófica, puesto que se han producido daños muy importantes, pero están muy repartidos por el término, por lo que quiere explorar la posibilidad de obtener cualquier tipo de ayuda, ya sea de la Diputación de Valencia o de la Generalitat.

Visita de las autoridades al polideportivo de Barxeta, una de las infraestructuras más dañadas por el temporal del lunes. / A.B.

De momento, las brigadas han cortado y apartado a las cunetas los numerosos árboles caídos que obstaculizaban la circulación por los caminos rurales, pero queda por retirar todo el material de leña acumulado. Además del centenar de ejemplares derribados por el viento, se contabiliza otro centenar de árboles más que deberían de cortarse y sanearse porque se encuentran partidos, advierte el primer edil. "Si no nos dan ayudas la situación se prolongará durante varios años, con el riesgo que comporta en caso de incendios", agrega Torregrosa.

El conseller Valderrama ha escuchado a través del alcalde y el teniente alcalde las necesidades y preocupaciones del Ayuntamiento de Barxeta. "Agradecemos su implicación y el compromiso mostrado para buscar soluciones que ayuden a la rápida recuperación de nuestra localidad", apuntan los representantes municipales. Desde el consistorio continúan trabajando para evaluar los daños y devolver la normalidad al pueblo "lo antes posible".