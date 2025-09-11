Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sanidad cede una ambulancia a Canals para reforzar la atención de emergencias en la Canal y la Costera

El nuevo vehículo permitirá reducir el tiempo de espera, incrementar la eficacia de la respuesta y asegurar una cobertura sanitaria más próxima y accesible para los vecinos de ambas comarcas

La ambulancia, junto al retén de la Policía Local de Canals.

Redacción Levante-EMV

Xàtiva

La Consellería de Sanidad ha reforzado la atención sanitaria de emergencias en la Canal de Navarrés y la Costera con la cesión de una ambulancia a Canals

Este nuevo servicio del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) está activo las 24 horas del día desde el retén de la Policia Local para atender emergencias que llegan a través del 112.

La nueva ambulancia permitirá reducir tiempo de espera, incrementar la eficacia de la respuesta y asegurar una cobertura sanitaria más próxima y accesible para todos los vecinos y todas las vecinas de ambas comarcas.

Desde el Ayuntamiento de Canals han querido expresar su más sincero agradecimiento a la Conselleria de Sanidad y al Departamento de Salud Xàtiva–Ontinyent "por su colaboración y apoyo a la hora de hacerlo posible".

