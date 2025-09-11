Sanidad cede una ambulancia a Canals para reforzar la atención de emergencias en la Canal y la Costera
El nuevo vehículo permitirá reducir el tiempo de espera, incrementar la eficacia de la respuesta y asegurar una cobertura sanitaria más próxima y accesible para los vecinos de ambas comarcas
La Consellería de Sanidad ha reforzado la atención sanitaria de emergencias en la Canal de Navarrés y la Costera con la cesión de una ambulancia a Canals
Este nuevo servicio del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) está activo las 24 horas del día desde el retén de la Policia Local para atender emergencias que llegan a través del 112.
La nueva ambulancia permitirá reducir tiempo de espera, incrementar la eficacia de la respuesta y asegurar una cobertura sanitaria más próxima y accesible para todos los vecinos y todas las vecinas de ambas comarcas.
Desde el Ayuntamiento de Canals han querido expresar su más sincero agradecimiento a la Conselleria de Sanidad y al Departamento de Salud Xàtiva–Ontinyent "por su colaboración y apoyo a la hora de hacerlo posible".
- El colapso del Mediterráneo ya es un riesgo tangible y presente
- Cuenta atrás para los primeros derribos de las arrocerías de la Malva-rosa
- Así serán las nuevas arrocerías del Paseo Marítimo de València
- Alerta en Valencia y Alicante por nuevos reventones, lluvias torrenciales e incluso tornados
- Eva Ferri, hija de Nino Bravo: 'Sus canciones acompañan y consuelan. Ese es su verdadero legado
- Un incendio forestal en Buñol obliga a desalojar diez viviendas
- El guardia civil de Oliva arrestado por torturas a una detenida ya tenía varios atestados anteriores por atentado
- Pradas en el Cecopi del 29-O: 'Llamad a Polo, que a mí no me apetece