Así será la facultad de Veterinaria de Ontinyent: 7 plantas, 2.000 m2 de superficie y aulas para 60 alumnos

Con un presupuesto estimado de 1 millón de euros, la Universitat de València (UV) ha sacado a concurso público el contrato para la redacción del proyecto y la dirección de obras del nuevo edificio departamental, aulario y hospital virtual de la futura Facultad de Veterinaria del Campus de Ontinyent, la primera con carácter público que se implantará en la Comunitat Valenciana.

El pliego de condiciones de la licitación establece un plazo de cuatro meses para el diseño del proyecto una vez adjudicado. El plazo de presentación de ofertas se cerrará dentro de un mes, el 10 de octubre. El futuro edificio se levantará sobre una parcela de 2.000 metros cuadrados situada en la avenida Comte Torrefiel, nº 57, a apenas unos metros de distancia del actual cuartel central de operaciones del campus universitario ontinyentí.

La nueva facultad contará con siete plantas sobre rasante y una superficie de más de 2.000 m², en las que se distribuirán aulas para 60 alumnos, laboratorios, departamentos y un hospital virtual dirigido al desarrollo de la docencia y a las prácticas formativas del alumnado.

Parcela de Torrefiel en la que se levantará la facultad. / Google Maps

El presupuesto de ejecución material de las obras a realizar, de acuerdo con la estimación realizada en el pliego de prescripciones técnicas, asciende a 15,38 millones de euros. En un informe, el director de la Unitat Tècnica de la UV pone de manifiesto que la actuación se va a realizar sobre unos terrenos ocupados antiguamente por una edificación industrial actualmente demolida al 98%. En la zona permanece parte de la estructura colindante con la medianera del edifico residencial existente. De esta manera, durante la fase de excavaciones y cimentación, "pueden producirse afecciones sobre la medianera que obliguen a modificar las soluciones técnicas previstas en proyecto".

Además, se prevé también la posibilidad de que, durante la ejecución de los trabajos, puedan aparecer infraestructuras o instalaciones preexistentes en la zona donde se acometerán los trabajos, que podrían interferir en el proceso constructivo. "También puede suceder que, una vez al descubierto las instalaciones o infraestructuras ocultas, y a la vista del estado en que se encuentren, se compruebe la necesidad de proceder a su reparación, sustitución o mejora", se advierte en el acuerdo de inicio del expediente de contratación. En ese sentido, durante la revisión del proyecto por parte de los técnicos municipales para la concesión de la licencia pueden surgir necesidades específicas que obliguen a modificar las soluciones de proyecto. En el caso de concurrir cualquiera de las circunstancias indicadas, técnicamente podría ser necesario modificar el contrato para que se contemplen los nuevos requerimientos derivados de las mismas. Se estima que las modificaciones planteadas podrían suponer una alteración del precio total del contrato de como máximo un 20%, según el citado informe.

Ontinyent, referente educativo

La licitación del proyecto representa un nuevo paso en el camino para la implantación de este nuevo grado universitario, que supondrá una inversión global superior a los 45 millones de euros y que en palabras del alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, “posicionará la ciudad como referente en el ámbito académico y sanitario con una inversión histórica, que conjuga el apoyo de la Generalitat, la Universitat de València, Caja Ontinyent y el Ayuntamiento, y que marcará un antes y uno después en la proyección de la ciudad”.

Jorge Rodríguez remarca que este será "un proyecto transformador para Ontinyent y para el sistema universitario valenciano, puesto que será la primera vez que una universidad pública ofrecerá los estudios de Veterinaria en la Comunidad Valenciana. La salida a concurso del proyecto nos acerca a la realidad de un Campus que no solo atraerá estudiantes y profesionales, sino que también generará oportunidades de progreso e innovación para nuestro territorio”, ahonda.

Por su parte, el regidor de Territorio, Òscar Borrell, incide en el carácter estratégico del proyecto, con un edificio que "responde a las necesidades docentes y de investigación de un grado de máxima exigencia como es Veterinaria". "Contará con quirófanos para animales grandes y pequeños, laboratorios docentes y de investigación, aulas para 60 alumnos, despachos y salas de reuniones, así como un hospital virtual con equipaciones líderes. En conjuntovan a ser unas instalaciones que permitirán combinar la mejor formación con la máxima proyección profesional”, señala.

Borrell subraya también que “este concurso es el punto de partida de una obra que cuenta con un presupuesto de ejecución de más de 22 millones de euros y un plazo previsto de 18 meses una vez se licite la construcción. Estamos trabajando para que los tempos se cumplan y para que el grado pueda empezar a impartirse en el curso 2027-2028, como está previsto”, concluye.

La Facultad de Veterinaria se sumará a la oferta existente en el Campus de Ontinyent de la Universitat de València de grados en ADE, Educación Infantil, Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Enfermería y el Máster Universitario en Psicología General Sanitaria, además de la formación para Mayores del programa “La Nave Grande”.