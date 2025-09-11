Xàtiva estrena una nueva web municipal más visual, intuitiva y segura

El Ayuntamiento de Xàtiva ha presentado este jueves su nuevo portal web municipal, incluido dentro de la herramienta Portales Municipales de la Diputación de Valencia en su versión más reciente. Este sistema permitirá que en un futuro la información contenida en la web aparezca también en la APP Ajuntaments de València, facilitando el acceso a la ciudadanía desde cualquier dispositivo.

El nuevo portal web se caracteriza por un diseño más visual e intuitivo, con una nueva estructuración que facilita la navegación y el acceso a la información. Además, se ha ampliado el contenido disponible para que la ciudadanía disponga de más datos sobre cada uno de los servicios municipales. También se ha reforzado la seguridad informática, tanto en los sistemas internos del Ayuntamiento como en el acceso por parte de los usuarios, y se ha mejorado la transparencia institucional gracias a la incorporación de un apartado específico sobre la corporación y los órganos de gobierno.

La portada de la nueva web municipal. / A.X.

Otra de las novedades es la inclusión de una agenda de eventos que permite consultar las actividades municipales en formato calendario y la posibilidad de incorporar avisos que podrán aparecer como notificación en los dispositivos con la APP Ajuntaments de València instalada.

La nueva página web institucional se integra dentro del espacio en línea del Ayuntamiento de Xàtiva. Este espacio está conformado también por la sede electrónica, donde se pueden realizar trámites y solicitudes tanto presenciales como telemáticos; por el portal de transparencia, que ofrece información sobre la gestión municipal; y por el blog de noticias, que recoge la actualidad y los comunicados oficiales.

El trabajo de migración de los contenidos que se encontraban en el anterior portal se ha financiado a través de la subvención para Proyectos de modernización y digitalización en el ámbito de las entidades locales, convocada por el Ministerio de Política Territorial, gracias a la cual Xàtiva recibió 205.000 euros. Esta ayuda forma parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y está financiada con fondos europeos Next Generation EU. A lo largo del último año, el departamento de Informática ha trabajado en la adecuación de los contenidos a la nueva estructura y en la creación de los apartados que aún no existían.

Objetivo: mejorar la información ofrecida a la ciudadanía

El concejal de Administración Digital, Hèctor Cuenca, ha explicado que “con la nueva página web del Ayuntamiento de Xàtiva, mejoramos la información que se ofrece a la ciudadanía desde la institución, que era uno de los aspectos más prioritarios que nos habíamos marcado como objetivo en esta legislatura. Con la nueva web ampliamos la información sobre la institución y sobre los servicios que ofrecemos, mejoramos la transparencia y avanzamos en seguridad. Y lo hacemos con un diseño más visual y intuitivo”. Y ha añadido que “también aumentamos la autonomía de los diferentes departamentos del Ayuntamiento y su comunicación interna y externa”.