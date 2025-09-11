Xàtiva mejorará cinco parques infantiles con una inversión de más de 91.000 euros

El Ayuntamiento de Xàtiva adjudicará en las próximas semanas el contrato de repavimentación con suelo de seguridad de caucho continuo y sustitución de elementos de juego en cinco parques infantiles de la ciudad, con una inversión de 91.138,36 euros. A la licitación se han presentado siete empresas, lo que demuestra el interés y la concurrencia generada por este proyecto destinado a mejorar la seguridad y la calidad de las zonas de juego para los más pequeños, destacan desde el consistorio.

Un operario trabajando en la renovación de un parque infantil en Xàtiva. / Ajuntament Xàtiva

En concreto, las actuaciones se llevarán a cabo en los parques ubicados en Camí Sant Antoni, Plaza Hort de Mora (zona alta y zona baja), Plaza Jaume Vilanova y Plaza Juan Tárrega. Estas intervenciones permitirán renovar el suelo de seguridad y sustituir diversos elementos de juego, mejorando así las condiciones de uso y la seguridad de los más pequeños, así como la imagen global de los parques.

El concejal de Servicios Públicos, Pedro Aldavero, ha explicado que «con esta actuación, la segunda de esta legislatura, seguimos trabajando para renovar totalmente los parques infantiles de nuestra ciudad, tanto en lo que respecta al suelo como en la renovación y restauración del resto de elementos». Aldavero remarca que «hasta que termine la legislatura aún nos quedan dos actuaciones más y, con ello, tendremos la totalidad de los parques infantiles renovados».

Reforma de los parques de Xàtiva

Esta actuación se suma a las obras de renovación que ya se han realizado en otros espacios infantiles de la ciudad. El pasado año se llevaron a cabo mejoras en los parques situados en la Avenida de la Ribera, la calle Montesa, la calle Abú Masaifa, la calle Puig (junto al Jardín de la Muralla) y la plaza Pintor Guiteras.

Esta no es la única actuación realizada en los últimos años en Xàtiva en materia de parques infantiles, ya que previamente también se llevaron a cabo remodelaciones en siete zonas recreativas, subrayan fuentes municipales. En 2020 se destinaron 100.000 euros a mantenimiento y reparación de juegos infantiles, en 2021 se reformaron los parques de Corts Valencianes, Pont Beata Inés, Ausiàs March y Gran Reina con 75.000 euros, y en 2023 se actuó en los parques de Anita la Comare, plaza Espanyoleto y Sariers con una inversión superior a los 48.000 euros.

En total han sido más de 341.162,58 los euros invertidos en esta materia, a los que hay que sumar los de esta nueva intervención que se llevará a cabo en los próximos meses.