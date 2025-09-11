Xàtiva Unida inicia una campaña de recogida de firmas en defensa de la sanidad pública

Xàtiva Unida inicia el curso político con una iniciativa en defensa de la sanidad pública. El colectivo de izquierdas saldrá a la calle este viernes, 12 de septiembre, desde las 10 hasta las 12 horas, y el lunes, día 15, desde las 17 a las 19 horas, para llevar a cabo una campaña de recogida de firmas de apoyo a una Iniciativa Legislativa Popular (ILP). Instalará un punto de recogida de firmas en la Plaça Sant Francesc los dos días para que la ciudadanía pueda sumarse a esta causa.

El colectivo de Xàtiva Unida ha decidido empezar el nuevo curso político defendiendo los servicios públicos claves y por eso, según la portavoz Amor Amorós, "durante este trimestre va a lanzarse una potente campaña en defensa de la sanidad pública". Por esta razón, desde el colectivo de izquierdas se iniciará este mes de septiembre una campaña de recogida de firmas para apoyar una Iniciativa Legislativa Popular. Esta iniciativa forma parte de las acciones de Esquerra Unida del País Valenciano para trasladar al Gobierno autonómico de Mazón una batería de actuaciones para intervenir urgentemente en el sistema sanitario valenciano.

En la defensa de esta iniciativa se plantea una mejora de la financiación destinando el 10% del PIB valenciano, un refuerzo de la atención primaria destinando un mínimo del 5% del presupuesto sanitario a la atención primaria, dotación de psicólogos clínicos en todos los centros de atención primaria, un plan estratégico para reducir las listas de espera, reducción de ratios, mínimo de 10 minutos por consulta, acabar con las privatizaciones e incorporación progresiva de la salud bucodental entre otros.

La iniciativa legislativa popular (ILP) es un procedimiento que permite a las valencianas y valencianos impulsar el debate y, si procede, la aprobación de una ley por parte de las Cortes. Hacen falta 10.000 firmas para que una ILP pueda ser debatida en las Cortes. A parte de esta acción vertebrada en clave de país, desde Xàtiva Unida se están concretando encuentros con la comunidad de nuestra área de salud, así como charlas y conferencias.