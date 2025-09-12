Un atractivo Benigànim-Olímpic abre la temporada en la Lliga Comunitat

Primera jornada de la Lliga Comunitat y con un derbi atractivo. El Olímpic llega al primer partido con todos los jugadores de la plantilla disponibles y eso incluye a Álex Vaquero, quien, definitivamente, vuelve al equipo. Este sábado, a las 18.30 horas, jugarán en Benigànim, después de una buena pretemporada y una buena semana de trabajo, según el entrenador del club de Xàtiva, José Manuel Rueda, que asegura que “se está haciendo una buena semana de entrenamiento”, ha señalado el técnico en la previa, que ha remarcado que “no hay que mirar otra cosa que no sea ganar”.

Rueda también se ha referido a la última derrota sufrida en pretemporada, en La Murta, ante el Manises (0-1) restándole dramatismo y utilizándola como aprendizaje. Ha explicado que “ese resultado no tiene que condicionarnos; nos ha servido para ver errores y ajustar detalles antes del debut liguero”. Según ha añadido, el equipo “ha sacado conclusiones positivas” y ha reforzado la confianza en el trabajo realizado durante estas semanas.

El técnico ha analizado al rival y ha advertido del peligro que encierra jugar en un campo más reducido que el de la Murta. “Yo creo que tienen un bloque que ya llevan bastantes años juntos”, ha explicado, subrayando que el Benigànim puede alternar el juego directo con la salida desde atrás. Para el Olímpic, los detalles del inicio resultan determinantes: “Los primeros cinco o diez minutos van a ser importantísimos”. Rueda ha incidido en que la identidad del equipo no debe variar, pese a la dificultad del duelo: “para ganar el partido tienes que salir a atacar”.

En el apartado competitivo, Rueda ha confirmado que el equipo llega en buen estado físico y con la plantilla, salvo imprevistos de última hora, completa. “Ahora mismo estamos todos”, reconoció tras el entrenamiento del jueves, donde se pudo jugar un breve partido once contra once con jugadores únicamente de la plantilla.

El encuentro en Benigànim supone un desplazamiento corto. Rueda, además, ha hecho un llamamiento a la afición para que acompañe al equipo en este primer paso de la temporada: “Yo animaría a todo el mundo que pudiese venir que viniera porque al final el equipo siempre necesita de la afición”.

L'Olleria comienza en Alicante

El otro equipo de las comarcas en el grupo Sur de la Lliga Comunitat, l'Olleria CF, comenzará la liga regular visitando al CF Independiente de Alicante. El encuentro se jugará a las 12 horas en el campo municipal Antonio Solana de la capital alicantina. L'Olleria encara la temporada con jugadores renovados y nuevos fichajes, en un proyecto deportivo confeccionado con ilusión y ganas de disfrutar de una nueva temporada en la Lliga Comunitat.