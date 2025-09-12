Bellús celebra las fiestas patronales con un amplio programa de actos lúdicos y religiosos

Bellús celebra este fin de semana las fiestas patronales, dedicadas a Santa Ana, al Crist de la Bona Mort y a los Santos Abdón y Senén, conocidos popularmente como los Sants de la Pedra. Se han programado una serie de actos tanto en lúdicos como religiosos. Así pues, se han llevado a cabo actividades para la grey infantil como Contacontes, pintacaras o talleres infantiles. También el Pregó de Festes, pasacalles a cargo de la banda de música ‘Amics de la Música’ de Guadasséquies (banda responsable de la realización de todos los actos de estas fiestas patronales).

Este sábado, 13 de septiembre, fiesta de Santa Ana (alcaldesa honorífica del municipio), amanecerá el día con una tradicional despertà de coets. La mañana continuará con pasacalle para recoger a los festeros y festeras y asistir a la misa solemne en honor a Santa Ana junto a la posterior mascletà y reparto del tradicional pa beneït por todo el pueblo. En la jornada vespertina se celebrará la Entrada de Moros y Cristians, que estará precedida por la entrada de bandas. Más tarde, y tras la recogida de los festeros y festeras, se celebrará la tradicional procesión de Santa Ana que recorrerá las calles de todo el pueblo para finalizar encontrándose con el Santíssim Crist de la Bona Mort que será trasladado desde la Ermita a la Iglesia, donde se disparará un castillo de fuegos artificiales. La velada transcurrirá con la actuación de la orquesta Límite y el DJ Sam Benavent.

El domingo día 14 será el día dedicado al Santíssim Crist de la Bona Mort. Por la mañana, para los más pequeños habrá talleres infantiles. A las doce y tras el pasacalle y recogida de los festeros y festeras, tendrá lugar la solemne misa en honor del Santíssim Crist de la Bona Mort. Al finalizar se repartirá el tradicional pa beneït y se ofrecerá un vino de honor en la ermita. Ya por la tarde, previamente a la recogida de festeros y festeras, se llevará a cabo un pasacalle a cargo de la Banda de Tambors La Dolorosa de Xàtiva. A las 20:30h de la tarde se celebrará la tradicional y solemne procesión al Santíssim Crist de la Bona Mort que este año estrena andas nuevas gracias a la recaudación conseguida por el vecindario de la población, donde durante todo el recorrido se dispararán centenares de cohetes venerando así a la imagen, a cargo dels Tiraors de Coets de la Processó del Crist. Tras la procesión, se disparará un castillo de fuegos artificiales a cargo de la pirotécnica Aitana de Bèlgida. La jornada finalizará con la actuación de Jsaxo Showman & Music. El lunes, 15 de septiembre, es el día dedicado a los Santos de la Piedra Abdón y Senén. Por la mañana se celebrará el tradicional almuerzo popular en la Plaza de la Iglesia. Por la tarde habrá cabalgata humorística y tras el pasacalle y recogida de los festeros y festeras se realizará la misa en honor a los Santos de la Piedra Abdón y Senén que posteriormente serán procesionados por todo el pueblo. La velada transcurrirá con una cena popular amenizada por la actuación de Grupo Eñe. Desde la organización se desea unas felices fiestas a todo el vecindario de Bellús, así como a sus visitantes.