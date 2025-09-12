Benigànim retoma los actos conmemorativos de la Beata Inés con una nueva salida de la imagen procesional

Después del verano, Benigànim retoma los actos de conmemoración del cuarto centenario del nacimiento de la Beata Inés. Será este domingo, 14 de septiembre, con una nueva salida para que la imagen procesional de la Beata pueda recorrer la mayor parte de las calles y rincones de la localidad, principalmente por aquellas que no lo ha hecho o no suele hacerlo nunca. Saldrá a las 19 horas desde su iglesia y, a modo de romería, recorrerá la mitad del itinerario establecido. Allí se detendrá para la celebración de una misa en plena vía pública, en esta ocasión será en las inmediaciones del cruce de las calles del Coronel Gomar, Padre Luis Esparza y de les Ànimes. Tras la eucaristía, la imagen continuará el recorrido por la segunda parte del itinerario hasta volver de nuevo a su templo.

Misa celebrada en la calle tras una de las salidas de la imagen procesional de la Beata Inés en Benigànim. / Juan Antonio Boluda

Los vecinos y vecinas residentes en las calles de este nuevo recorrido esperan con anhelo el paso de la imagen de la Beata por delante de sus casas, un hecho insólito que quieren festejar como es tradición cada 21 de enero en Benigànim, decorando sus calles y organizando las representaciones de los tradicionales “Miracles”.

Esta nueva salida será la tercera de las cuatro que había programadas. Las dos anteriores tuvieron lugar los domingos 25 de mayo y 15 de junio. Después de la del próximo domingo, quedará la del 26 de octubre, y con ella se completarán estos eventos con los que se ha pretendido solemnizar tan importante efeméride. De este modo, y con este tipo de manifestaciones de fe, Benigànim no solo celebra el IV Centenario del nacimiento de la Beata, sino que también ahora hace 100 años tuvieron lugar las primeras procesiones en su honor, con itinerarios que recorrieron todo el pueblo con las calles decoradas. Sin duda, estas serán unas jornadas que continuarán escribiendo las páginas de la historia de esta localidad en torno a la figura de su valor mas preciado, su hija más ilustre, la Beata Sor Josefa María de Santa Inés y su importante legado histórico, social y cultural.

Misa en honor a la Beata Inés celebrada junto al polideportivo de Benigànim, en una de las salidas de la imagen. / Juan Antonio Boluda

A todas estas solemnidades y según anunciaba el párroco D. Antonio Martínez, habrá que sumar una salida muy especial para el día 1 de noviembre, festividad de todos los santos. Ese día la imagen de la Beata Inés peregrinará de forma inaudita hasta el cementerio municipal donde, frente a la capilla del mismo, se celebrará una misa por todos los fieles difuntos.

Asistentes a una misa en una salida de la imagen de la Beata Inés, en Benigànim. / Juan Antonio Boluda

Con esto, y tras un año intenso para Benigànim repleto de actos culturales y religiosos como conciertos, conferencias, rutas teatralizadas, novenarios y procesiones entre otros, con algunos más que se irán anunciando a su debido tiempo, el próximo 9 de febrero de 2026, día de la celebración de su nacimiento, se clausurará y concluirán los actos conmemorativos por IV centenario del nacimiento de Inés de Benigànim.