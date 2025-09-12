El cierre de las piscinas de Ontinyent y el Avanza desata un 'éxodo' de nadadores y evidencia la escasez de instalaciones

Las piscinas no son solo cosa del verano. La práctica de la natación -ya sea con fines deportivos, sociales o incluso terapéuticos- ha experimentado un fuerte auge en los últimos años y son muchos los que demandan este tipo de instalaciones durante todo el año.

Pero la reducida oferta de piscinas cubiertas de adecuadas dimensiones existente en la Costera, la Canal y la Vall d'Albaida se ha visto agravada por la reciente coincidencia en el cierre de dos recintos de elevada afluencia: el del gimnasio Avanza Fitness en Xàtiva y el del polideportivo municipal de Ontinyent, que va a someterse a una ambiciosa obra de rehabilitación integral y optimización de la eficiencia energética con una inversión de 3,6 millones de euros que mantendrá cerrada la piscina durante al menos 18 meses.

Esta circunstancia ha obligado a deportistas y usuarios a buscarse la vida en otras instalaciones que registran un gran crecimiento de la demanda (como la de les Pereres en Xàtiva o la del Genovés) y ha impactado especialmente en el Club Natació Ontinyent, que no ha tenido más remedio que suspender su actividad durante las dos próximas temporadas, hasta que vuelva a estar lista la piscina, al no ser factible exportar sus entrenamientos a otros sitios cumpliendo la exigencia de federar a sus miembros. La entidad únicamente mantiene algunos grupos de niños de 3 a 6 años y un grupo másters (más de 16 años) repartidos entre la pequeña piscina cubierta del Club de Tenis Helios (15 metros) y la de l'Alqueria d'Asnar, en Alicante (25 metros). En cambio, 25 nadadores que competían en diferentes categorías del equipo ontinyentí se han incorporado al Club Natació Xàtiva, junto al segundo entrenador del CN Ontinyent, mientras que el primer entrenador y otros cinco nadadores se han integrado en el Club de Natación de Gandia.

25 nadadores que competían en diferentes categorías del equipo ontinyentí se han incorporado al Club Natació Xàtiva

La pandemia provocó un bajón importante de inscritos en el Club Natació Ontinyent, que se quedó con 40 nadadores. Pero la entidad había logrado remontar en los últimos años hasta las 90 licencias federativas, con deportistas en campeonatos nacionales.

El otro club que utilizaba la piscina de Ontinyent, el de Triatló, ha repartido a sus deportistas más jóvenes entre tres piscinas: la del Club Helios, la de l'Alqueria d'Asnar y la de la piscina del hotel Gasaqui de Aielo de Malferit (20 metros). Los adultos se van a nadar a otros municipios, como Xàtiva o l'Olleria, algo que ya sucedía con anterioridad puesto que la entidad disponía de poco espacio en la piscina de Ontinyent y pagaba un precio "muy elevado". Ahora tienen que peregrinar hacia otras instalaciones, pero disponen de más espacio, indican fuentes del club.

Para compensar los gastos adicionales de desplazamiento y los inconvenientes provocados por el cierre temporal de la piscina municipal, el Ayuntamiento de Ontinyent ha impulsado sendos convenios con una vigencia de dos años de duración para inyectar ayudas económicas a los dos clubs afectados. El consistorio acordó abonar al Club de Natació 9.000 euros este año, de los cuales el 60% ya han sido transferidos, a falta de justificar el 40% restantes. Aunque, para el año que viene, se había pactado el pago de otros 24.000 euros, esta cantidad se tendrá que renegociar y va a verse notablemente reducida, puesto que la entidad no ha podido cumplir los requisitos de mantener un determinado número de nadadores y de participar en competiciones. El Club Triatló también ha recibido ya la subvención de este año y, en 2026, ingresará un importe superior a los 24.000 € inicialmente previstos al mantener un elevado nivel de fichas.

El Ayuntamiento de Ontinyent ha activado ayudas extraordinarias para compensar a los dos clubs afectados por el cierre de la piscina cubierta

El regidor de Deportes de Ontinyent, Ferran Gandia, defiende que otra importante ayuda brindada por el consistorio a los clubs ha sido permitirles que puedan entrenar a puerta cerrada en la piscina municipal de verano (que se cerró al público general el 3 de septiembre) hasta el día 21 de este mes. Las obras de remodelación de la piscina cubierta están pendientes de adjudicarse definitivamente (ya hay una empresa seleccionada) y comenzarán previsiblemente antes de acabar el año.

Los nuevos 'fichajes' procedentes de Ontinyent han elevado hasta 95 el número de nadadores inscritos en el Club Natació Xàtiva, a la espera de algún reclutamiento de última hora: una cifra inédita desde la refundación de la entidad en 2009. Su presidente, Antonio Herrero, indica que el club ha solicitado disponer de un poco más de espacio en la piscina municipal de les Pereres (de 25 metros con 6 calles) durante las horas de menor afluencia de gente. "Para adaptarnos, nos tenemos que apretar un poco, pero no podemos meter a 6 u 8 nadadores que entrenan para competiciones autonómicas o nacionales en una calle. Para los más pequeños habilitaremos otra franja horaria los viernes por la tarde y sábados por la mañana y seguramente tendremos que derivar otro grupo al Genovés con gente que está empezando", expone Herrero. El presidente del club ve muy insuficiente para Xàtiva contar con una única piscina cubierta de 25 metros. "Se queda muy corto. El problema es que las piscinas no son un negocio, aunque tienen un beneficio social y la natación la pueden practicar desde los niños más pequeños hasta los adultos más mayores. La oferta es muy reducida y va a haber problemas", incide.

Les Pereres amplía su oferta

Ante el 'éxodo' de usuarios de esta temporada, el Ayuntamiento de Xàtiva va a multiplicar exponencialmente los turnos de las actividades que se ofertan en la piscina cubierta de les Pereres. "En algún caso en el que solo había un turno de mañana y otro de tarde se va a pasar a cinco turnos de mañana y cuatro de tarde", ejemplifica el regidor de Deportes de Xàtiva, Vicent Lluch. Las inscripciones se abrirán el 15 de septiembre y el día 18 se pondrá en marcha con normalidad la piscina, que esto días se está sometiendo unas pequeñas reformas antes de su puesta a punto. El horario de apertura prácticamente no variará. "La piscina solo tiene 25 metros, por lo que es posible que los deportistas que entrenan para competiciones estén un poco más comprimidos", admite el concejal. Para evitar las quejas de otros años, en esta temporada solo se podrá inscribir a tres usuarios por cada persona que acuda presencialmente a apuntarse al recinto. También habrá matriculación online.

Aunque en muchas ocasiones estas instalaciones no resultan nada rentables, la piscina cubierta del Genovés (16 metros) también ha anunciado que va a ofertar nuevos grupos de aquagym y natación "debido a la alta demanda de usuarios" experimentada tras los cierres de otras piscinas cercanas. En la zona hay otros recintos municipales para la natación en Canals (16 metros), l'Olleria (25 metros) o Enguera (19 m).

El mismo peregrinaje de usuarios también se ha notado recientemente en los gimnasios y box de crossfit de la Costera, la Canal y la Vall tras el cierre de las gigantescas instalaciones de Avanza Fitness, que se están reformando para reabrir a partir de finales de año bajo la marca de la franquicia VivaGym. Hay gimnasios que se han visto desbordados por la demanda.