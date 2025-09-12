El Club de Natació La Costera clama por una piscina cubierta en Canals ante el "colapso" de instalaciones en la comarca

El "colapso sin precedentes" de las piscinas cubiertas más próximas tras el cierre del polideportivo municipal de Ontinyent -que permanecerá 18 meses en obras- y de la piscina del gimnasio Avanza Fitness en Xàtiva ha llevado al Club Natació de La Costera, radicado en Canals, a decir basta.

La entidad reclama una piscina cubierta con dimensiones adecuadas en Canals, después de 35 años en los que el Club de Natación La Costera "ha tenido que reinventarse una y otra vez para sobrevivir". En sus inicios, el equipo se veía obligado a trasladarse hasta Gandia o Valencia para poder practicar la natación.

Cuando finalmente se habilitaron piscinas en Canals, estas apenas tenían 10 o 16 metros, y en todas las demás instalaciones de la comarca era necesario abonar "costes muy elevados" por el uso de los carriles. Durante estos 35 años, la entidad, el CN La Costera ha tenido que dividir grupos y buscar soluciones prácticamente imposibles para poder continuar con sus actividades.

Pero ni las adversidades, ni el covid, ni la falta de instalaciones han frenado el crecimiento del club, que hoy cuenta con 392 usuarios activos. Actualmente, la entidad entrena repartida en tres piscinas: una de 20 metros a 15 km de Canals, la de Les Pereres en Xàtiva de 25m (a 10 km) y la de 16 metros en Canals. Pero la situación, según la entidad, "ha llegado a un límite" tras el cierre de las instalaciones de Ontinyent y el Avanza, puesto que las piscinas municipales de Les Pereres, Genovés y Olleria "no dan abasto".

"Los deportistas se aprietan en calles saturadas, los clubes se ven obligados a compartir espacios mínimos y los entrenamientos de competición se resienten gravemente", exponen desde el CN La Costera, que se ha hecho fuerte y nunca ha dejado de crecer desde su formación gracias al compromiso de sus socios, la confianza en sus técnicos y la entrega de su junta.

“Estamos agotados de buscarnos la vida fuera, de mendigar carriles y repartirnos por media comarca. Canals necesita una piscina cubierta ya. No podemos esperar más. Es una cuestión de deporte, de salud y de dignidad para nuestra ciudadanía", señala Lucía Serra, presidenta del club de Canals.