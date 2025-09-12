Compromís exige soluciones por los recortes "brutales" en el CPFPA Sant Carles

El grupo municipal Compromís por Ontinyent ha lamentado la pérdida de los cursos del Centro de Formación de Personas Adultas (CPFPA) de Sant Carles, fruto del cambio normativo de la Consellería de Educación y que los valencianistas también atribuyen a "la inacción del gobierno municipal". El portavoz valencianista y jefe de la oposición, Nico Calabuig, ha denunciado la situación en rueda de prensa junto con las regidoras y regidores M. Àngels Moreno, Gabriel Portero y Helena Gandia.

Calabuig ha señalado que la situación provoca un impacto muy grave en la formación y socialización de centenares de personas de diferentes edades, y supone un paso atrás preocupante en la oferta educativa pública de la ciudad.

En palabras de Nico Calabuig, “asistimos con mucha indignación al inicio de un curso académico tan preocupante al CPFPA Sant Carles. Consideramos muy injusto que centenares de alumnos de los diferentes cursos y talleres no puedan disfrutar de ellos por la forma de gestionar del Partido Popular en la Generalitat Valenciana, y la dejadez del gobierno municipal de Ens Uneix en la investigación de soluciones. La nueva normativa autonómica ha dejado de considerar como oferta formativa este tipo de cursos, provocando su progresiva reducción y desaparición, acompañada de un recorte de profesorado. En ese sentido, la plantilla ha pasado de 15 profesores y profesoras el año pasado, a 9 este año. Un ataque más en la educación pública”.

“Ante esta situación, sería deseable que el gobierno municipal hiciera pasos adelante contundentes. De hecho, la dirección del centro hace dos años que expuso las previsibles consecuencias del cambio de normativa, y el alcalde Jorge Rodríguez, el regidor de Educación y el gobierno de Ens Uneix no han aprovechado el tiempo para presionar en la Generalitat del PP, ni para ofrecer una solución imaginativa desde el Ayuntamiento. Han dejado que el desastre llegara, y aquí lo tenemos. Es necesario que esto cambie. Centenares de alumnos se han quedado en la calle en el momento de arrancar el curso, y hay que explorar todas las fórmulas posibles para dar respuesta a esta situación, de manera ambiciosa”, ha sostenido Calabuig.

El jefe de la oposición ha apuntado que “también resulta sorprendente que el gobierno municipal adopte una postura tan tibia ante la pérdida de los cursos. Reiteradamente, hemos visto declaraciones del alcalde y otros dirigentes de Ens Uneix defendiendo los pactos con el PP argumentando que lo hacen por el bien de Ontinyent. Resulta evidente que esta situación perjudica nuestra ciudad a causa de las políticas del gobierno de Mazón. Por otro lado, este gobierno municipal presume siempre de su peso político para condicionar la política valenciana y las decisiones del Partido Popular. Los pedimos que sean consecuentes y actúan en defensa de la educación pública de Ontinyent”.

Calabuig ha recordado que “el CPFPA Sant Carles es clave para la democratización de la educación. Muchas personas que no han podido estudiar en la juventud consiguen ampliar sus conocimientos a través del centro. También personas jóvenes se reincorporan al sistema educativo. El CPFPA permite la alfabetización y la integración de muchas personas extranjeras recién llegadas. Así mismo, realiza una función social muy relevante como espacio de socialización, puesto que permite hacer frente a la soledad no deseada y contribuye al envejecimiento activo. En resumen, a través de la educación y la socialización, el centro trabaja en la cura de la salud mental, el aprendizaje de idiomas, habilidades y destrezas, y el crecimiento profesional y humano de muchas personas”.

“Todo esto se ve amenazado con la pérdida de los cursos. El año pasado ya reclamamos más atención y cura por el centro, presentando una moción al Pleno que reclamaba reforzar el profesorado y personal de conserjería. Desgraciadamente, Ens Uneix y el Partido Popular la tumbaron, votando en contra. Ahora la situación se ha vuelto más insostenible todavía”, ha subrayado el portavoz.

El gobierno municipal condena los recortes

Por su parte, desde el gobierno municipal de Ontinyent constataron hace unosdíasa que el Ayuntamiento de Ontinyent "ha trabajado durante las últimas semanas codo a codo con la dirección de la EPA para revertir situación, causada por quien tiene las competencias, que es la Generalitat. Un recorte que no es exclusivo del CPFPA Sant Carles, puesto que también afecta en todas las escuelas de adultos de la Comunidad Valenciana y que desde el gobierno municipal se considera que supone una vulneración al derecho en la educación y formación de las personas adultas de la enseñanza pública".

"Se recuerda que el centro y el Ayuntamiento ya se movilizaron durante el pasado curso académico por la pérdida de un lugar docente de la especialidad de valenciano, el cual fue recuperado por enero de este año, y ahora la escuela de adultos de Ontinyent perderá 3 docentes y verá reducida de manera importante su oferta formativa, lo que hará inviable poder mantener los talleres de la Asociación de Alumnas del centro". Ante esto, el ayuntamiento ha puesto a disposición recursos económicos y ayuda a la asociación de alumnos para que pudiera llevar a cabo estos talleres, pero la asociación ha decidido que no puede hacerse cargo por no tener estructura suficiente", zanjan las mismas fuentes.