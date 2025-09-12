La diputación aprueba 5 proyectos del Pla Obert en la Vall d’Albaida con 345.000 euros de inversión

La Vall d’Albaida sigue avanzando en la solicitud y aprobación de las obras financiadas por el Pla Obert de la Diputació de València. El programa inversor que coordina la vicepresidenta primera y responsable de Cooperación, Natàlia Enguix, ha dado luz verde a principios de septiembre a cinco nuevos proyectos en Otos, Bellús, Montitxelvo y Llutxent, con una inversión global de 345.000 euros. Con estas actuaciones son ya 84 las iniciativas en marcha o ejecutadas en la comarca, por valor de 9,5 millones de euros. Enguix recuerda que la Vall tiene asignados 33,8 millones en el plan cuatrienal, 5,7 millones más que con los anteriores planes inversores de la corporación.

Uno de los proyectos destacados es la consolidación del puente de L’Arca de Montitxelvo, con una aportación provincial de 122.000 euros. Un importe similar, 124.000 euros, es lo que ha destinado Llutxent a la ampliación de los vestuarios y aseos en el campo de fútbol municipal. Otos, por su parte, ha presentado dos propuestas de mejora del alumbrado público, con una inversión global de 82.000 euros para acondicionar la iluminación en la avenida Benicadell, la plaza del Llaurador y los viales Freginal, Maulets y Darrere del forn. Además, Bellús renovará la pista de pádel con 17.000 euros del Pla Obert.

En la vecina comarca de la Canal de Navarrés, Chella adquirirá mobiliario para la rehabilitación del edificio que acogerá el nuevo ayuntamiento (14.500 euros). Y en la Costera, Montesa instalará dispositivos de videovigilancia para proteger el patrimonio local; y Cerdà dispondrá de nuevos dispositivos tecnológicos para el ayuntamiento.

“En aproximadamente año y medio estamos viendo el desarrollo del plan que imaginamos. Un plan sin plazos, totalmente abierto a las necesidades y tiempos de cada municipio, con una gran variedad de actuaciones en distintos ámbitos, desde la renovación del ciclo del agua hasta la mejora de espacios verdes e instalaciones deportivas, la habilitación de edificios públicos, la adquisición de material y vehículos o las obras de urbanismo”, señala Natàlia Enguix, quien avanza la presentación de una guía para que los ayuntamientos puedan presentar sus proyectos en materia urbanística incorporando la perspectiva de género.

Nuevo decreto

El último decreto, con fecha 8 de septiembre, ha aprobado 20 proyectos presentados por 18 ayuntamientos, que ya pueden poner en marcha el proceso de licitación y adjudicación de las obras para ejecutarlas en los plazos previstos. Por comarcas, la Vall d’Albaida y la Ribera Alta son las que más proyectos pondrán en marcha con el nuevo decreto, hasta cinco iniciativas cada una teniendo en cuenta las dos solicitudes aprobadas en Benifaió en agosto. Les siguen la Serranía con tres propuestas aprobadas y la Costera con dos.

El presidente, Vicent Mompó, pone en valor el trabajo que está realizando el área de Cooperación: “tenemos en marcha cientos de proyectos en nuestras comarcas de forma simultánea. Muchos de ellos ya están terminados, y otros lo harán en las próximas semanas y meses. Y así será hasta que lleguemos al final de la legislatura y podamos tener completadas las propuestas que nos hagan los ayuntamientos”. “La Diputación está poniendo sus recursos a disposición de los alcaldes y alcaldesas para que los 350 millones se traduzcan en mejoras reales en nuestros pueblos y ciudades. Es lo que debemos hacer si queremos ser la institución más próxima a los pueblos y las personas que los habitan”, concluye Mompó.