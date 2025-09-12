Una empresa se libra de una multa de 12.000 € tras retirar 1.700 toneladas de escombros

Una empresa de fabricación de palets de Llutxent ha sido eximida por la Justicia de pagar la multa coercitiva de 2.400 euros que le impuso la Conselleria de Medio Ambiente por el incumplimiento de la obligación de restaurar un vertedero ilegal de escombros procedentes de la construcción ubicado en una parcela de la localidad. La firma se enfrentaba a una sanción global de 12.000 euros por una infracción grave si no cumplía con la orden, pero finalmente ha conseguido demostrar que sí retiró y trató un total de 1.743,6 toneladas de residuos inertes de los terrenos.

Así lo considera probado el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), que ha anulado por contraria a derecho la primera multa de 2.400 € aprobada por la Generalitat, condenada además a asumir el pago de las costas procesales del procedimiento, en un máximo de 1.500 euros.

El 12 de junio de 2023, la empresa denunciada informó a la administración autonómica del inicio de los trabajos de retirada de los escombros y solicitó la designación de un agente o técnico para su supervisión. Sin embargo, la Generalitat no designó a ningún técnico y se procedió a la retirada de los residuos sin supervisión. El expediente administrativo estimaba que el volumen vertido comprendía 450 m3, cuando acabaron retirándose más del doble, un total de 1.036 m3. Un Agente Medioambiental realizó una comprobación sobre el terreno y afirmó que aún quedaban escombros por retirar de la parcela, por lo que se impuso la primera multa. La empresa defendió que dicha resolución carecía de motivación al calcularse "en su importe máximo y sin tomar en consideración el cumplimiento del requerimiento de buena fe" .

Un agente medioambiental determinó "que se había retirado parte de los escombros, quedando todavía un volumen considerable", aunque la empresa defendió que limpió el doble de lo inicialmente requerido

La conselleria ordenó la retirada de la totalidad de los residuos vertidos en el polígono, "especialmente los depositados formando un talud", restaurando el terreno a su cota original y justificando documentalmente ante el Servicio de Inspección Medioambiental su entrega a un gestor autorizado. Según esgrimió durante el proceso judicial la Generalitat, para que la denunciada procediera a la retirada fue necesario cursar, cuatro meses después del inicio del expediente, un requerimiento con apercibimiento de multas coercitivas. En una visita, según este relato, el Agente Medioambiental apreció "que se había retirado parte de los escombros, quedando todavía un volumen considerable, parte de los cuales estaba cubierto de vegetación". Algo negado por la empresa. Igualmente, desde la administración autonómica consideraron que la retirada de residuos no se había justificado adecuadamente y recalcaron que, a tenor de la ley, la cuantía de la primera multa podría haber alcanzado los 6.010 euros.

"Errática actitud de la Administración"

Tras analizar las dos versiones de los hechos, el TSJ no aprecia una conducta de obstaculización del cumplimiento de sus obligaciones por parte de la sociedad recurrente, sino una "discrepancia interpretativa" derivada de la "imprecisión en la determinación del objeto de la restauración". Según considera probado la sentencia, cuando la empresa de palets recibió, en enero de 2023, el requerimiento de retirada de los residuos, este se cifró en una superficie de 300 m2 y volumen de 450 m3. En sus alegaciones, la firma comunicó haber procedido ya a la retirada de 138 toneladas de material. Sin haber concretado la superficie ni el volumen aproximado, la resolución sancionadora impuso la retirada de "la totalidad de los residuos", conminando a la mercantil a comunicar la fecha de los trabajos, por si se consideraba designar un supervisor.

El TSJ no aprecia una resistencia de la empresa a cumplir con la orden, sino una una "errática actitud de la Administración en la determinación de los trabajos y su supervisión" que invalidarían la multa

La comunicación tuvo lugar, si bien la Administración no designó supervisor. La empresa ejecutó los trabajos que consideró exigibles, y que llevaron a la remoción y entrega a gestor de 1.743,62 Tm de residuos equivalentes a 1.036 m3, es decir, más del doble de la cifra estimada por la Generalitat. El informe emitido a la vista de la posterior visita de comprobación de fecha 6 de octubre de 2023 muestra cuatro fotografías en las que se observa piedra y roca natural del terreno y, en dos de ellas, restos de escombros. En otra acta, la Administración sí consideró ejecutada la retirada total.

"A la vista de todo ello, no se aprecia resistencia (de la empresa) al cumplimiento, sino a lo sumo una discrepancia interpretativa acerca del concepto de retirada de la totalidad del residuo, parcialmente atribuible a la errática actitud de la Administración en la determinación de los trabajos y su supervisión, por lo que no había lugar a imposición de multa coercitiva", concluye sección 1ª de la sala de lo contencioso del TSJ.