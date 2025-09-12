El Ontinyent 1931 afronta el primer desplazamiento de la temporada visitando al Recambios Colón

Segunda jornada en Tercera Federación. El Ontinyent 1931 buscará los primeros tres puntos de la temporada visitando al recién ascendido Recambios Colón. Por su parte, el Atzeneta de Fran Giménez jugará en casa su primer partido, donde intentará volver a sumar de tres y reafirmar no solo el buen partido de la pasada jornada, sino también la dinámica positiva que impuso el técnico canalense con su llegada al banquillo la pasada temporada.

Roberto Bas, entrenador del Ontinyent 1931. / Ontinyent 1931 CF

Los de Roberto Bas visitan al Recambios Colón. El partido se jugará el domingo a las 16 horas en el campo Mundial 82 de Catarroja, bajo la dirección de Gustavo Lázaro Prieto, asistido en las bandas por Alberto Gascó Gil e Ismael Jiménez Martí. Los de Jero López, que vuelven a Tercera Federación, cambian de ubicación para disputar sus partidos como locales después de jugar las últimas temporadas en El Perdiguer. Además, el campo ubicado en Catarroja ha sido renovado recientemente tras los daños sufridos por la dana en octubre de 2024.

Los contendientes llegan al duelo tras sufrir sendas derrotas. Los blanc-i-negres cayeron por la mínima (0-1) en el Clariano ante el Torrellano. El técnico ontinyentí ha trabajado sobre los errores de la primera jornada y espera la mejor versión de los suyos una vez superados los nervios del debut. Por su parte, el Recambios Colón, en su vuelta a la categoría nacional, fue goleado por el filial del Villarreal (5-0). Jero López cuenta con una plantilla con una media de edad baja y se ha reforzado esta misma semana con el delantero Saibou Sillah y el lateral Álvaro Guillén. Ambos equipos buscarán sumar los primeros tres puntos que cambien las malas sensaciones iniciales.

Para encontrar antecedentes entre estos dos equipos, hay que remontarse a la temporada 2022/2023, cuando se enfrentaron en la promoción de ascenso a Tercera Federación. En aquella eliminatoria, el Ontinyent 1931 cayó en la ida (3-0) y ganó en casa (2-1), resultados que lo eliminaron del playoff.

Por su parte, el Atzeneta, tras ganar al Hércules B (0-3) en la primera jornada, inicia una semana en la que jugará dos partidos consecutivos en el Regit. Lo hará en un horario poco habitual para ellos, domingo a las 17 horas. Una hora poco común para el club, pero recurrente en este mes de septiembre condicionado por la celebración de las fiestas del municipio. El partido estará dirigido por Gorka Paredes Tronchoni, asistido en las bandas por Andrés García Gimeno y Alejandro García Cebrián. El conjunto taronja llega con muy buenas sensaciones tras sumar los tres puntos, pero aún con margen de mejora para mostrar su mejor versión. Debutan en casa, un campo de dimensiones reducidas donde la intensidad y la concentración son claves para sacar resultados positivos. Otro factor determinante pueden ser las acciones a balón parado, que ya le dieron los puntos en Alicante.

Los de Fran Giménez se han reforzado esta misma semana con el extremo Moha Chabboura, que llega procedente del Villanovense CF. Un jugador muy vertical y con amplia experiencia en categorías superiores con equipos como el Olot, Saguntino o Melilla, entre otros. Visita tierras valldalbaidenses el Atlético Saguntino, que ganó en la primera jornada frente al CD Utiel (2-0). Los del Camp de Morvedre cuentan con una plantilla muy joven y renovada. Los romanos se han reforzado con jugadores contrastados de la categoría como Adama Sangare o Pablo Madrid, entre otros. Los dos equipos buscarán los tres puntos que afiancen la zona alta de la tabla y el Atzeneta cuenta con la motivación extra de dar la primera alegría a su afición como local.