Ontinyent recepciona las obras de mejora del Camí Vell de Xàtiva y reabre la zona al tráfico

El Ayuntamiento de Ontinyent ha recepcionado este viernes las obras de mejora del Camí Vell de Xàtiva, una actuación valorada en 306.000 euros que ha permitido mejorar la seguridad y funcionalidad de este vial de conexión entre la Avenida de València y el polígono industrial de San Vicente. Con la recepción, la zona ha quedado reabierta al tráfico de vehículos después de meses de trabajos que se han desarrollado dentro de la línea de inversiones municipales “anti-dana” para hacer las infraestructuras más resistentes ante episodios de fuertes lluvias.

Obras en el Camí Vell de Xàtiva, en Ontinyent. / Ajuntament Ontinyent

El regidor de Territorio, Òscar Borrell, ha destacado que “se trata de una actuación que continúa la línea de acción que hemos llevado a cabo en el entorno del río Clariano después de la dana de 2019. Además de reforzar la seguridad en una zona sensible, mejoramos la movilidad y accesibilidad en un punto clave de conexión entre el casco urbano y uno de los principales polígonos industriales de la ciudad”. Las obras, adjudicadas a la empresa Guerola Transer SLU, han contado con una subvención de 140.796,25 euros del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE). Los trabajos han incluido la mejora de los pavimentos, la ampliación y mejora del badén inundable sobre el río, la creación de una acera que conecta con el casco urbano y la ampliación del resto de aceras, así como la adecuación del alumbrado público y renovación de la señalización del polígono.

El regidor recordaba que la ejecución de las obras sufrió un retraso a causa de la carencia de marcos de hormigón de 2x2 metros, destinados prioritariamente a la reconstrucción de infraestructuras afectadas por la dana que golpeó la provincia de València en 2024. “A pesar de esta traba, hemos conseguido completar una actuación necesaria que refuerza tanto la seguridad viaria como la competitividad de nuestros polígonos industriales, que son espacios fundamentales para la actividad económica y la ocupación en Ontinyent”, explicaba Borrell.