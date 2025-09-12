La tasa de paro sube en las tres comarcas y supera el 11% de la población activa

El mes de agosto -del último que hay datos- dejaba cifras negativas de paro en la Costera, la Canal de Navarrés y la Vall d’Albaida, con un incremento de 180 personas sin empleo en el conjunto de los tres territorios, y con aumentos de parados en cada una de las tres comarcas. Ahora, el balance del segundo trimestre del año de los indicadores coyunturales del mercado de trabajo, en una estadística elaborada por el Institut Valencià d'Estadística (IVE), a partir de la Encuesta de Población Activa (EPA), muestra un ligero aumento de la tasa de paro en los tres territorios, en los que en torno al 11% de la población entre los 16 y 64 años está sin empleo. La Canal de Navarrés y la Vall d'Albaida anotan un aumento trimestral del 0,09, situando el indicador en el 11,25% y el 11%, respectivamente. La Costera, con la misma tasa que la media autonómica, el 11,55%, eleva un 0,07% el dato en los meses de abril, mayo y junio.

Si se amplía el foco temporal y se compara con los datos del segundo trimestre del año pasado, la tasa de paro actual registra mayores aumentos. En la Canal crece en 0,38 puntos respecto al segundo trimestre de 2024, en la Vall aumenta un 0,29, mientras que la Costera registra un 0,15% más de parados que hace un año. Los hombres son los que más acusan la falta de empleo en este periodo, con incrementos de del 0,29 en la Canal, 0,11 en la Costera y 0,04 en la Vall. Por contra, la tasa desciende entre las mujeres respecto al segundo trimestre del año pasado. La Vall se anota el mayor descenso en la tasa de paro femenina, con -0,27%. En la Costera baja en 0,14 y en la Canal, 0,04.

La tasa de actividad supera el 75% de la población activa de las tres comarcas. La Costera registra el dato más elevado, 75,19%, aunque la cifra baja ligeramente respecto al primer trimestre del año (-0,08). En la Vall sube 0,34 puntos hasta llegar a una tasa del 75,16%, mientras que en la Canal aumenta un 0,08 hasta 75,04%. La tasa de ocupación se sitúa en torno al 66% en los tres territorios, aunque con comportamientos diferentes respecto al trimestre anterior. Mientras que en la Vall crece en 0,23 puntos, llegando al 66,89% de la población activa, la Canal mantiene el indicador del trimestre anterior en 66,61%, y en la Costera la tasa de ocupación baja un 0,13% hasta el 66,5%. El dato anual arroja descensos tanto de la tasa de ocupación como de la tasa de actividad en las tres demarcaciones, con descensos entre uno y dos puntos.

Los indicadores del mercado de trabajo presentan mejores datos en la Costera, la Canal de Navarrés y la Vall d’Albaida que en el conjunto de la Comunitat Valenciana, donde la tasa del paro es del 11,55%, la tasa de actividad se sitúa en el 75,05% y la de ocupación es del 66,38%. La Costera cuenta con la misma tasa de paro que la media autonómica, mientras que la Canal y la Vall están por debajo. En la tasa de actividad es superior en la Costera y la Vall y los tres territorios alcanzan una mayor tasa de ocupación que la media de la Comunitat Valenciana. Por contra, los datos provinciales son mejores que en las tres demarcaciones. La provincia de València registra una tasa de paro del 11,05% en el segundo trimestre del año, la tasa de actividad es del 75,41% y la de ocupación supera ligeramente el 67%.