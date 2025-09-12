Tenso rifirrafe en el pleno de Xàtiva por el expediente de Antifraude

El PP de Xàtiva elevó un escalón más el tono de sus ataques contra el equipo de gobierno en el pleno municipal de este jueves al pedir la dimisión de la regidora de Policía Local y Seguridad Ciudadana, Xelo Angulo, tras el expediente de investigación abierto por la Agencia Valencia Antifraude en relación con el proceso selectivo a través del cual el hijo de la edil obtuvo una plaza de policía local tras superar las correspondientes pruebas.

El concejal popular Eduardo Llopis llegó a calificar de "indecente" el comportamiento de Angulo en el turno de ruegos y preguntas por "continuar al frente de la regidoría de Policía Local" mientras se desarrollaba dicho proceso. La regidora ha defendido en todo momento la limpieza y transparencia del procedimiento, junto a su abstención de participar en el mismo. Para Llopis, sin embargo, el hecho de que su hijo se haya incorporado al cuerpo "ha puesto en entredicho la credibilidad de la institución" y supone "un evidente conflicto de intereses".

"Cada día que pasa sentada formando parte de esta corporación es una vergüenza y una ofensa para el prestigio de esta institución, además de un absoluto menosprecio al conjunto de la ciudadanía a la que representamos", espetó el edil del PP. "Como no ha estado a la altura de las circunstancias, le invitamos que presente su dimisión como regidora de este ayuntamiento", apostilló.

En su turno de réplica, Xelo Angulo pidió a la secretaría que la intervención de Llopis se transcribiera con total literalidad en el acta del pleno. "Se piensa que está aforado y que puede decir lo que quiera, pero no estamos en las Corts: no tiene inmunidad para soltar todo lo que le salga por la boca", le recriminó la regidora de Seguridad al edil de la oposición, al que acusó de promover un "atentado de desprestigio" contra ella. "Yo soy político, aunque no esté bien tengo que escuchar todas las barbaridades que digan. En 2019 ya estuvieron difamándome, diciendo que había un conflicto de intereses con mi cargo como directora general de Cooperación en la Generalitat, algo que no era verdad y que los informes desmintieron. Lo que están haciendo es muy feo. Se están metiendo en el terreno de las injurias y calumnias y eso es penal", advirtió la regidora.

Estudio de acciones legales

Angulo también dejó entrever la posibilidad de denunciar la filtración del contenido del documento remitido por la Agencia Antifraude al Ayuntamiento de Xàtiva, recalcando que el mismo incluye una advertencia sobre la obligación de mantener el deber de confidencialidad y que incumplir este precepto "es constitutivo de una infracción grave o muy grave". "El documento que ha entrado por registro de entrada tienen derecho a verlo, nosotros no escondemos la documentación como hacíais vosotros, pero se está pasando de frenada", le indicó la edil a Llopis. Angulo también censuró el "perjuicio" ocasionado "a la imagen y al honor de su hijo, pero también "a los tribunales, al ayuntamiento, a los aspirantes del proceso y a la propia imagen y prestigio de la Policía Local".

El alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, intervino a continuación para recordar al PP que el fiscal general del Estado "está imputado por una filtración". Y avisó a Llopis: "Vaya despacio, viendo lo que está pasando yo no jugaría con estas cuestiones. Lo que usted ha hecho es irregular y nosotros no vamos a la Agencia Antifraude cuando tenemos que denunciar algo, vamos al juzgado", apostilló el primer edil, en medio de un tenso cruce de reproches y acusaciones con la bancada popular que desató una algarabía en el tramo final del pleno.