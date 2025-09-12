Xàtiva celebra la Semana Europea de la Movilidad con talleres, charlas y una bicicletada nocturna

El Ayuntamiento de Xàtiva se ha sumado un año más a la Semana Europea de la Movilidad, la principal campaña de sensibilización de la Comisión Europea para promover una movilidad urbana sostenible. El evento tendrá lugar del 16 al 22 de septiembre y este año cuenta con algunas novedades, como un sorteo en Instagram o una bicicletada nocturna.

“Creo que es muy interesante volver de las vacaciones con las pilas cargadas y arrancar con la Semana de la Movilidad, utilizando la bicicleta y el transporte sostenible”, ha defendido la concejala de Movilidad, Susanna Gomar. Y ha añadido que “desde el Ayuntamiento siempre nos hemos adherido a esta iniciativa para concienciar a la ciudadanía y fomentar alternativas de transporte limpias e inteligentes. Por eso hemos preparado un amplio programa de actividades gratuitas que incluye talleres infantiles, charlas, bicicletadas y propuestas lúdicas y educativas para toda la familia”.

Entre el 15 y el 20 de septiembre, el autobús urbano será completamente gratuito, y del 15 al 21 se llevará a cabo el concurso de Instagram “Eficiencia energética”, en el cual las personas participantes podrán compartir imágenes utilizando medios de movilidad sostenible con la etiqueta #combinaimouteperXàtiva y optar al sorteo de una bicicleta de paseo.

El día 15 tendrá lugar el taller infantil Pinta Camisetas en el parque de la Avenida Corts Valencianes, y el 16 la Casa de Cultura acogerá la charla “Xàtiva ciudad de futuro: hacia una movilidad más sostenible”, un coloquio en torno a las medidas puestas en marcha por el departamento de movilidad para pacificar el tráfico de la ciudad con la campaña “Xàtiva a un pas”. El día 17 será el turno de una reflexión sobre accesibilidad universal a cargo de Francis Pérez Mañoguil, que presentará su libro “Mi verdad: reflexiones y experiencias de una persona con parálisis cerebral”.

El día 18 habrá una jornada de reciclaje con la colaboración de la Policía Local y, por la tarde, el taller infantil “Pega la chapa” en la Alameda. El viernes 19 se repetirá la tradicional Bicicletada Escolar, en la que el alumnado de los centros educativos de la ciudad recorrerá Xàtiva en una cabalgata conjunta en bicicleta.

Bicicletada nocturna

Finalmente, el sábado 20 llegará una de las citas más esperadas y con una novedad para este año: la Bicicletada Familiar, que en esta edición será nocturna. Comenzará con un espectáculo inspirado en Alicia en el País de las Maravillas y continuará con un recorrido guiado por la Vía Verde Costera-Ribera. La actividad incluirá una parada en la zona de recreo de la Torre de Lloris para cenar antes del regreso a la ciudad.

La clausura tendrá lugar el domingo 21, cuando la Alameda de Xàtiva se convertirá en un espacio dedicado a la movilidad sostenible con talleres infantiles, juegos, la tradicional gymkhana vial para bicicletas y la actuación de Disparatario Circ, que dinamizará la jornada.

“El objetivo de la Semana de la Movilidad es demostrar a la ciudadanía que no es necesario utilizar tanto el coche”, ha explicado el responsable de Movilidad de la Policía Local de Xàtiva, Arturo Tormo, quien ha asegurado que “en Xàtiva las distancias son cortas y resulta más cómodo desplazarse a pie o en bicicleta. Y también más saludable”.