Xàtiva pone nombre a 9 vías del Polígono Industrial A y el sector Foies de Bixquert

El pleno municipal ha aprobado este miércoles, con los votos favorables de todos los partidos políticos (PSPV-PSOE, Partido Popular, Xàtiva Unida y VOX), el protocolo de prevención y actuación frente al acoso laboral del Ayuntamiento de Xàtiva.

Este protocolo, que ha sido trabajado en los últimos meses por parte del Comité de Seguridad y Salud, enfoca el acoso laboral en un marco conceptual amplio y supone el compromiso municipal de tolerancia cero frente a toda conducta de acoso laboral, a través de la realización de acciones que, además de prevenir, corrijan y eliminen este tipo de conductas indeseables e inaceptables en el seno de la administración.

«Desde el Departamento de Prevención y Riesgos de Recursos Humanos se han revisado los protocolos de Conselleria para alinearnos con otros ayuntamientos o con los convenios propios del Ayuntamiento. Las personas que trabajan al servicio de nuestro Ayuntamiento son el principal activo con el que contamos para garantizar un funcionamiento eficaz y eficiente de nuestra administración y para poder dar un mejor servicio a la ciudadanía, y consideramos que es necesario cuidar y atender también sus necesidades y su bienestar», ha manifestado la concejala del PSPV-PSOE Xelo Angulo, quien ha remarcado que «sabemos que toda actividad desarrollada en cualquier entorno, también en las administraciones públicas, conlleva riesgos, entre ellos también ligados a factores psicosociales que debemos tratar de prevenir y minimizar para que no repercutan de forma negativa en el trabajo, y por eso debemos asegurar también que toda la plantilla se sensibilice con este nuevo protocolo. Esperamos que sea una buena herramienta, ágil, creíble, de protección y confidencial».

Por su parte, la concejala de Xàtiva Unida Susana Gomar ha expresado que «el trabajo es un espacio donde pasamos buena parte de nuestro tiempo y por ello es fundamental que el clima laboral sea saludable, basado en el respeto mutuo y la colaboración». Gomar ha remarcado que «el protocolo no solo es un documento normativo, sino una expresión del compromiso del Ayuntamiento con los valores de respeto, igualdad y dignidad en el trabajo. Por tanto, reforzamos el compromiso ético y de responsabilidad social del Ayuntamiento hacia su personal y la ciudadanía».

Aprobación de nueve nuevas calles y vías urbanas

El pleno también ha aprobado definitivamente la propuesta de nombres para la denominación de 9 vías urbanas ubicadas tanto en el polígono Industrial A (6) como en el Sector R-8 Foies A de Bixquert (3).

En lo que respecta al polígono Industrial A, los viales llevarán los siguientes nombres: Rafael Hinojosa Sanchis (en honor al fundador de la empresa que se ubica en este polígono), Caseta de Guerola, Braçal de Murta, Les Triadores, Les Empaperadores y Les Encaixadores (estos tres últimos en referencia a nombres relacionados con oficios que tradicionalmente han desarrollado las mujeres en los almacenes de naranja). Respecto al Sector R-8 Foies A de Bixquert, la nomenclatura elegida para las tres vías es: Senda de Pla, Casa de l’Abrasit y Les Estisoradores, haciendo referencia esta última a las mujeres que cortaban los racimos de uvas, con el fin de rendir homenaje a las mujeres vinculadas históricamente a tareas agrícolas de la uva en la zona de Bixquert.

Moción por el programa EMPUJU

El pleno también ha aprobado la moción conjunta de los grupos políticos municipales Socialista y Xàtiva Unida para instar al gobierno de la Generalitat Valenciana a reactivar el programa de empleo EMPUJU.

En esta moción se insta a la Generalitat a incrementar la partida presupuestaria del programa EMPUJU hasta los 30 millones de euros que se destinaron en 2023, exigir la reactivación del programa EMPUJU2025 en los ayuntamientos, diputaciones y entidades colaboradoras y la puesta en marcha de los programas de atención a colectivos específicos que se venían desarrollando en el mercado laboral de mujeres, personas paradas de larga duración y personas con discapacidad. Además, también se insta al Gobierno de la GVA a retomar el diálogo social con los ayuntamientos para recoger sus necesidades y particularidades.