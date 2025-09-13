La calle peatonal de Xàtiva que vive un "boom" de pisos nuevos a la venta con un precio medio de 190.000 €

Cuestan entre 115.000 y 300.000 euros y ofrecen una superficie habitable de entre 47 y 152 metros cuadrados. Frente a la escasez de vivienda nueva para atender la demanda que sufren muchas ciudades, Xàtiva está experimentando una inusual eclosión de pisos de próxima construcción a la venta cuyos anuncios (más de una treintena a fecha de ayer) vinculados a tres promociones diferentes han inundado en las últimas semanas los principales portales inmobiliarios en medio de una gran competencia por captar propietarios.

Y es que todos los inmuebles se localizan en la misma calle peatonal (25 d'Abril) de la principal zona de expansión de Xàtiva, el sector Palasiet, que concentra casi toda la oferta de nueva residencia de la ciudad: en el último año han sido autorizadas diversas obras de bloques de pisos en este ámbito. El precio medio de las viviendas se sitúa en torno a los 190.000 euros, aunque los áticos se disparan por encima de los 250.000 euros.

El edificio Nerium, situado en la calle 25 d'Abril y diseñado bajo un enfoque "moderno y minimalista", consta de 43 apartamentos de 1, 2 y 3 dormitorios. Los anuncios disponibles de pisos en venta oscilan entre los 115.000 € (con una sola habitación y 47 metros cuadrados) y los cerca de 300.000 euros de un ático con tres habitaciones. El precio no incluye garaje ni trastero, aunque el bloque de pisos contará con una piscina comunitaria, spa, gimnasio y diversas zonas ajardinadas. La entrega prevista de las viviendas se estima en 2027.

La calle 25 d'Abril de Xàtiva. / Perales iborra

Prácticamente pegado a este edificio se proyecta otra promoción -también en la calle 25 d'abril- de la que se ofertan en diversos portales diferentes viviendas de más de 100 metros cuadrados con entre 2 y 3 habitaciones y un coste que varía de los 154.000 € a los 288.000 euros. El edificio tiene seis alturas.

En el chaflán entre las calles Miquel Batllori y 25 d'Abril también se mantienen activos una decena de anuncios recientes pertenecientes al nuevo edificio Rest&Live, con 33 viviendas de 2 y 3 dormitorios que ocupan entre 81 y 121 metros cuadrados y cuestan entre 155.850 euros y 314.850 euros (un ático). La comercializadora destaca la combinación de "modernidad, confort y sostenibilidad para crear un lugar ideal para vivir".

Entre las ofertas de las diferentes promociones hay un piso de 81 m2 por 232.800 euros y otro de 64 m2 por 129.000 €, así como viviendas de 152 m2 por 228.441 euros y de 135 m2 por 175.136 euros, por citar algunos ejemplos.

En la misma calle (25 d'Abril) se ofertan para alquiler otros cuatro pisos nuevos de algo más de 100 m2 por 800 euros mensuales.

Cerca de 100 viviendas nuevas aprobadas en 2025

Como informó este diario al principio del verano, Xàtiva está experimentando un tirón de la vivienda de nueva planta sin precedentes en los últimos años. En junio, el ayuntamiento dio luz verde a la tercera promoción de pisos en lo que va de 2025: un bloque con 29 domicilios, dos garajes y 29 trasteros en la calle 9 d'Octubre, correspondiente a la tercera fase del proyecto residencial Trivium, que ya cuenta con dos edificios levantados en el acceso a este ámbito urbanístico, donde se han promovido 255 viviendas desde 2019.

Desde enero, cerca de un centenar de pisos vinculados a promociones de obra nueva han obtenido la licencia de construcción en la capital de la Costera, tanto en el Palasiet como en el Pla de la Mesquita, la otra zona de expansión residencial de la ciudad. La cifra contrasta con la ausencia de inversiones de este tipo autorizadas durante 2024, cuando apenas se vendieron viviendas sin estrenar en la ciudad.

Según los datos del portal Idealista, el precio de la vivienda en Xàtiva superó en agosto la barrera psicológica de los 1.000 euros por metro cuadrado (1.014 €/m2), el equivalente a un incremento mensual del 2,5%. El dato ha escalado un 12,5% en el último año .