La desaparición del retablo cerámico del Hospital

Alertó hace unos días la asociación Casc Antic, Digne i Viu sobre la desaparición de un antiguo retablo de cerámica barroca valenciana, representativo de una estación del "Vía Crucis", con el número 6 y la imagen de Jesús Nazareno portando la cruz, en la escena "de la Verónica", que existía en la fachada lateral norte, en la calle Corretgeria de Xàtiva, del antiguo Hospital Major de Pobres, con declaración singular de Monumento Histórico-Artístico y hoy Bien de Interés Cultural (BIC) e integrado en el conjunto histórico-artístico de la ciudad.

Emplazamiento del panel cerámico tras la sustracción. / Levante-EMV

Pudo pensarse, en un principio, en una retirada de la cerámica por el ayuntamiento, propietario del edificio, para su restauración o conservación, dado su carácter de pieza exclusiva y su antigüedad. Pero la cruda realidad se abrió paso pronto para confirmar que la parte central del retablo había sido sustraída y no se sabía, ni cuando, ni por quien.

Este lamentable suceso pone en evidencia la situación de falta de vigilancia en una de las principales calles del casco antiguo setabense, en uno de sus monumentos más emblemáticos, de titularidad municipal, sin cámaras de vigilancia que podrían haber disuadido o captado imágenes de la sustracción de este valioso bien. El abandono, que no se detiene, de la vida en esta parte de la ciudad, con multitud de viviendas vacías, también ha imposibilitado que el vecindario pudiera haber dado la voz de alarma para malograr el robo. Así, quien realizó esta acción delictiva, agravada por sus características de expolio, daño y agresión al patrimonio cultural setabense, no tuvo impedimento alguno, pese a la altura, para alcanzar y llevarse el retablo.

Corresponde exigir al Ayuntamiento de Xàtiva su parte de responsabilidad, por su incumplimiento del deber "in vigilando" respecto al valioso patrimonio histórico-artístico setabense, y más el de propiedad pública, aunque, lamentablemente, desde hace años, a los distintos equipos de gobierno municipales, les ha venido más que grande su adecuada gestión a la altura de su valor. Debería informar a la opinión pública, con todo detalle, cuando conoció la falta del panel cerámico y ante que autoridad competente y órganos administrativos en materia de patrimonio cultural, de la Generalitat Valenciana y el Estado, ha denunciado la desaparición, de acuerdo con la vigente legislación estatal y autonómica en materia de Patrimonio Cultural y la existencia de un posible delito penal de robo y expolio del patrimonio histórico español. Estaría bien que desde la administración municipal se realizaran actuaciones de indagación y averiguación de los hechos, desde su competencia y posibilidad, así como de búsqueda, sondeo o recompensa por la recuperación, teniendo en cuenta la destacada pérdida sufrida. Ojalá no sea así, pero las posibilidades de recuperar las piezas cerámicas son remotas. Los expertos coinciden en que muchas de estas piezas no suelen entrar en “la rueda del mercado” y se venden, como práctica habitual, directamente a particulares, incluso desde el maletero de algún coche.

Anunciaba el ayuntamiento que procedía a desmontar todas las piezas que no han sido expoliadas del perdido panel cerámico, para su conservación en el museo municipal, pero días después quedaban todavía piezas, sin explicar un motivo justificado por el que no se hubieran retirado. Y, a su vez, anunciaba que estudia colocar una réplica en el lugar original en que se ubicaba, pero antes habría que exigir la restauración de la fachada lateral norte -también la sur y trasera- que, en su actual, abandonado e indecoroso estado, con agujeros provocados, pegotes y suciedad, puede haber facilitado la acción de sustracción que, ahora, se lamenta.