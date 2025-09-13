Els inicis de l'ensenyament secundari a Xàtiva
El primer institut públic de Xàtiva data de l'any 1932 i va nàixer amb el nom de "Colegio de Segunda Enseñanza Simarro", ja que llavors no ofertava tots el cursos d'un Instituto Nacional
Aprofitant l’inici del curs escolar, recordarem breument quant va costar que Xàtiva tinguera un Instituto Nacional de Educación. De totes les publicacions de Vicent Torregrosa, professor emèrit i gran investigador de la història de l’educació a la capital de la Costera, podriem citar l’opuscle “democratitzar l’ensenyament en temps de la Segona República”. Un bona lectura per a encetar el present any escolar i que va publicar amb motiu de la seua jubilació del món docent fa uns anys. I, de pas, volem retre homenatge a l’alcalde José Medina Maravall, sense la gestió política del qual mai s’hauria aconseguit portar la secundària a Xàtiva.
A hores d’ara, malauradament, la seua memòria es troba prou poc reconeguda, apareixent el seu nom en un lloc que no correpon, com és l’espai de memòria situat en l’Avinguda de les Corts Valencianes, ja que ell no va patir la repressió franquista, sinó la cenetista. Una errada històrica molt fàcil de solucionar. Només cal traslladar la placa retolada amb el seu nom que jau als peus de l’arbre que simbolitza la defensa de la vida, a la de un carrer on s’assenyale que va ser precursor a Xàtiva de l’educació pública, laica i gratuïta.
Si descartem els intents del segle XIX de dotar a la ciutat d’un ensenyament públic, a través de la creació d’un institut que només va funcionar uns cinc anys, de 1871 a 1876, i dels intents del Colegio Setabense de la plaça Roca, hui llar dels jubilats, com a centre preparador de proves per a l’obtenció del títol de batxiller, o dels esforços d’acadèmies privades o de l’escola catòlica, podriem datar el primer institut públic de Xàtiva en l’any de 1932. El qual va nàixer amb el nom de Colegio de Segunda Enseñanza “Simarro”, ja que llavors no ofertava tots els cursos d’un Instituto Nacional.
I per què li posaren el nom d’un psicòleg clínic, i no el d’un mestre? Per la senzilla raó que Luís Simarro defensava la necessitat d’una educació laica i racionalista, obligatòria i universal, com motor de desenvolupament d’un país, encara excessivament dominat per la religió. Els metges republicans dels anys 20 van tindre una gran vocació social, i pensaven que la ignorància causada per l’analfabetisme constituïa un problema de salubritat pública en l’Espanya d’aquells temps.
José Medina va ser un alcalde compromés amb la lluita contra la ignorància i l’analfabetisme. Va voler aplicar a Xàtiva l'article 48 de la Constitució de la Segona República, en la qual l'estat tenia l'obligació de fomentar la cultura i finançar tota una xarxa educativa basada en els principis de llibertat, laïcisme i gratuïtat. Però no calia ser republicà per a entendre que la creació de més escoles públiques era una necessitat bàsica per a la prosperitat econòmica i social de Xàtiva.
Des de 1927, sota el mandat de José Bataller Carreres, altre alcalde en la meua opinió mereixedor de carrer, havia iniciat un projecte d’augment del nombre d’aules a Xàtiva, que va permetre anys després a José Medina Maravall inaugurar un nou cole amb el nom d’Attilio Bruschetti. Dos de les lluites més importants de la gestió de Medina van ser continuar en la reorganització, ampliació i millora de la xarxa educativa local, i recuperar la caserna, que la reforma militar de la República havia suprimit. I en les dos va triomfar, encara que la segona li va costar la vida, en ser assassinat el 1937 per haver defensat l’ordre abans que la revolució fora de la llei.
El Colegio local de Segunda Enseñanza Subvencionado Simarro va ser el segon pas per a obtindre un I.N.E complet, on poder cursar tots els cursos de batxillerat. Creat per ordre ministerial del 4 de juny de 1932. Es va habilitar a l’ex convent de Sant Francesc, el qual seguint la reforma militar dels primers anys de la República, havia deixat de ser caserna des del 17 de juny de 1931, moment en que el regiment Otumba va haver d’abandonar Xàtiva. Soldats, per altra banda, molt estimats i integrats a la vida civil com a músics i professors, i fins i tot molts oficials trobaren l’amor a Xàtiva, casant amb dones xativines,.
Les obres d’adaptació duraren molts mesos, iniciant el curs acadèmic de 1932-33 amb moltíssim retard. Però José Medina volia més, que a Xàtiva es poguera cursar els set anys de secundària, i totes les revàlides fins a poder traure’s el títol sense haver d'anar a un altra citutat. A Nadal va iniciar la campaña pro-Instituto Nacional de Segunda Enseñanza. Va convocar a les forces vives de la ciutat, principals comerciants, banquers, agricultors, industrials i intelectuals, a l’Ajuntament i al poble en general a la plaça de bous, on es faria didàctica de la importància de l’institut.
José Medina va aconseguir crear un equip de treball que representara a tota la societat de Xàtiva, i de Madrid van aconseguir els diners per a crear l’institut i portar de nou els militars a Xàtiva. El curs 1933-34, el col.legi subvencionat esdevenia Instituto Elemental de Segunda Enseñanza, i al setembre de 1934, arribava també la notícia que el Ministerio de Guerra havia revocat la inicial decisió de clausurar la caserna de Xàtiva, i aprovava la creació a la capital d’una guarnició amb dues companyies del regiment 38, que obligava a ocupar de nou l’ex convent de Sant Francesc i desplaçar l’institut a una altra ubicació.
A octubre de 1934 s’aprovava el trasllat de l’institut elemental a la Casa de l’Ensenyament, actual museu, lloc on esdevendria per fi en INE, on cursar tot el batxillerat, i poder a més fer totes les proves pertinents de cara a l’obtenció del títol, amb el qual s’evitava el desplaçament d’alumnes a altres ciutats, i es permetia l’accessibilitat dels que menys recursos gaudien, a poder fer estudis superiors. Tot un avanç en la democratització de l’ensenyament a Xàtiva, pel qual José Medina no va rebre cap reconeixement, més que el de retolar el seu nom en un lloc on no hauria d’estar.
Suscríbete para seguir leyendo
- El guardia civil de Oliva arrestado por torturas a una detenida ya tenía varios atestados anteriores por atentado
- Catalá se compromete a derribar las Casitas Rosas
- El colapso del Mediterráneo ya es un riesgo tangible y presente
- Tercera concentración en Ontinyent por la millonaria Herencia Nadal
- Marejada en À Punt por el vídeo filtrado del Cecopi
- Un incendio forestal en Buñol obliga a desalojar diez viviendas
- Ahora sufrimos la riada burocrática': los propietarios de más de 800 coches desaparecidos, en el 'limbo' sin poder cobrar las ayudas
- Vuelve la normalidad a las estaciones de las líneas 3, 5 y 9 de Metrovalencia