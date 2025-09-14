El 'milagro' de las marionetas que desafían a la era digital

Cuatro décadas exhibiendo el mejor teatro de títeres en municipios, algunos de ellos por debajo de los mil habitantes, y cautivando a pequeños y mayores en plena era digital. La Mostra Internacional de Titelles (MIT) de la Vall d’Albaida celebra este 2025 su 40 aniversario, una efeméride que eleva a este festival “de carácter comarcal con vocación internacional”, tal como se define, como uno de los más antiguos de las artes escénicas valencianas. La Mostra quiere festejar por todo lo alto el hito de cumplir 40 años y la edición de este 2025, que se celebrará del 6 al 9 de noviembre, presenta un cartel con compañías y representaciones destacadas en el mundo del teatro de títeres.

Una representación de teatro de títeres en las primeras ediciones de la Mostra de la Vall d'Albaida. / Mostra Internacional de Titelles (MIT) Vall d'Albaida.

La Mostra de Titelles nació en 1985 impulsada por Bambalina Titelles, la compañía de Albaida con una carrera profesional en el teatro, especialmente de títeres, que apostó por crear el festival como un nuevo proyecto que complementara la labor artística que venían realizando. Josep Policarpo, integrante entonces de Bambalina Teatre, es uno de los creadores de la Mostra y fue el director artístico de las primeras ediciones, mientras el festival siguió de la mano de la compañía albaidense, hasta que la Mancomunitat asumió la coordinación en 2005. La celebración del 20 aniversario, en 2004, puso fin al ciclo de Bambalina Titelles como organizadora de la Mostra. Policarpo explica los orígenes y el contexto que auspició la creación de la MIT en 1985, años de los primeros ayuntamientos democráticos y de una incipiente política cultural en los municipios, junto con una Conselleria de Cultura que apostaba por la descentralización de la cultura y que vio en la propuesta de la Mostra un buen proyecto para llevar la cultura y el teatro a otras localidades del territorio valenciano. La Mostra tenía ese componente de festival comarcal, nació aprovechando la singularidad de la Vall d’Albaida, con muchos pueblos pequeños, y la primera edición ya consiguió conformar un cartel con compañías valencianas y nacionales que llevaron sus obras a una decena de municipios de la Vall d’Albaida, explica Policarpo. El creador de la Mostra señala que “había un circuito importante de compañías de teatro de títeres, no era algo minoritario, y no fue difícil coordinar las primeras ediciones”. Además, en esos años, finales de los 80 y principios de los 90, “comenzó a consolidarse un circuito de festivales, de títeres y de animación”, incide Policarpo, quien remarca la importancia de posicionar a la Vall d’Albaida en ese circuito, lo que posibilitó la adhesión de más instituciones públicas al proyecto valldalbaidí.

Internacionalidad

La Mostra de Titelles se fue consolidando, ganando entidad, solidez y seguridad económica que permitieron “abrir horizontes” y dar el salto internacional en la sexta edición, con la incorporación de compañías de más allá del territorio nacional, afirma Policarpo. En esos años la Mostra también se amplió con actividades complementarias y la creación del Museu Internacional de Titelles d’Albaida (MITA), inaugurado en 1997. Josep Policarpo explica cómo se gestó la creación del museo. “El entonces alcalde de Albaida, Joan Bodí, tenía el proyecto de rehabilitación del Palau dels Marquesos d’Albaida (Palau dels Milà i Aragó), y necesitaba proyectos con contenidos para el edificio. En Bambalina pensamos en el museo como un proyecto que abriera un nuevo camino hacia la investigación y la recuperación histórica de los títeres. Un proyecto para el descubrimiento de la tradición de títeres valenciana y europea”.

Obra de títeres en la MIT de la Vall d'Albaida, en una edición reciente. / Perales Iborra

La MIT ha ido sumando compañías y municipios al festival, que en estos momentos ya alcanza a una veintena de localidades de la Vall d’Albaida. También ha incorporado nuevos recintos, cerrados y con mejores condiciones técnicas, tras el cambio de fechas de celebración, que ha pasado del mes de julio cuando se celebraba en las primeras ediciones, al mes de noviembre.

Y con esos mimbres llega una 40.ª edición con 13 compañías y una treintena de representaciones que llegarán a 22 municipios de la comarca. La Mostra Internacional de Titelles se presentó el pasado jueves en el museo MITA de Albaida, cuna del festival y que próximamente incorporará a su colección las marionetas originales de Los Lunnis, un referente televisivo que marcó a generaciones de niños y niñas.

La directora artística del certamen, Marisol Limiñana, explica que será una Mostra «especial, que se mantiene ininterrumpida desde hace 40 años, un milagro". Limiñana destaca “el prestigio de un festival serio y con mucho trabajo detrás” y resalta que este año la MIT llega a los 34 pueblos de la Vall d’Albaida, los 22 con la edición de invierno y los 12 pueblos, donde no suele celebrarse el festival, y que han acogido la Mostra de Titelles d’Estiu, un evento programado con motivo del 40 aniversario. Una gira con el espectáculo itinerante “Sabors” de Pàmpol Teatre, que, hasta el próximo 26 de octubre, recorre 12 localidades de la comarca, las más pequeñas y que no "entran" en el festival de invierno. En ese sentido, la directora artística pone de relieve el valor del evento, que lleva la cultura y el teatro de títeres a municipios pequeños “que hasta hace unos años carecían de infraestructuras culturales y que ahora disponen de salones de actos, auditorios o teatros” para acoger las funciones. La Mostra d’Estiu ha permitido llevar también las representaciones a pueblos sin estas infraestructuras, que han organizado las representaciones en plazas y calles.

Espectáculo de calle en la MIT de la edición de 2001. / Mostra Internacional de Titelles (MIT) Vall d'Albaida.

La 40 Mostra Internacional de Titelles de la Vall d’Albaida se celebrará del 6 al 9 de noviembre con un cartel conformado por compañías de prestigio nacionales e internacionales. La Cia L’Alinéa de Francia, con el espectáculo “Petites histoires sans paroles”, y la italiana Cia Di Filippo Marionette, con “Penjant d’un fil” aportan el toque internacional de este año. En la programación también destaca la multipremiada obra “An-ki” de la compañía Ortiga de Cataluña, que presenta un espectáculo de formato reducido para poco más de 20 espectadores. La compañía balear Es Tro llega con “Poi”, otra obra destacada, que fusiona las artes del circo con el popular juego de la peonza y las raíces de la cultura mediterránea. En la programación también estará Bambalina Teatre, la compañía impulsora del certamen, que representará “Dadà”. La MIT también contará con compañías de Castilla y León, Andalucía, Aragón y las valencianas La Negra, L’Horta Teatre, La Carreta y la compañía de Lucas Escobedo con la obra “Paüra”.

Representación teatral en la MIT del año 2004. / Mostra Internacional de Titelles (MIT) Vall d'Albaida.

La directora artística subraya que este año “se recupera el acto de clausura, que no veníamos celebrando”. Será el día 9 a las 19:30 horas en Ontinyent, precisamente con la obra de Escobedo.

Marisol Limiñana manifiesta que la MIT “aporta cultura a pueblos pequeños”, ensalzando el “poder vertebrador” del evento. Resalta el “importante esfuerzo económico” realizado para organizar el festival y afirma que la Mostra “aunque depende de subvenciones, es un proyecto que no está en peligro. Tiene futuro”.

Espectáculo de títeres de la MIT en una centro de educación infantil, en una edición reciente. / Perales Iborra

Josep Policarpo también desea un largo porvenir a la MIT y destaca el momento de celebración actual. Señala que es un proyecto “con potencial, un proyecto colectivo, que hace comarca, hace comunidad, y que merece el apoyo institucional”. Resalta la importancia de “respaldar estos proyectos que tienen un recorrido tan largo, en el que han participado muchas personas, muchas miradas diferentes y, en un momento en el que todo va tan rápido y es tan efímero, hay que apoyar estos espacios de encuentro, de reflexión y de celebración como es la Mostra Internacional de Titelles”.