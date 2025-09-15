Adela Cortina ofrecerá una conferencia en la entrega de los Premios Sergio Pomar Montahud de Coeval

La Confederación Empresarial de la Vall d'Albaida, Coeval, celebrará el próximo 25 de septiembre en el Centre Cultural Caixa Ontinyent, a partir de las 18 horas, el acto de entrega de los Premios Sergio Pomar Montahud, que este año llegan a su tercera edición. Un acto público en el que la Catedrática de Ética y Filosofía Política de la Universitat de València, Adela Cortina, impartirá una conferencia bajo el título "Ética de la inteligencia artificial y democracia".

El acto, patrocinado por Caixa Ontinyent, servirá de encuentro para las empresas valldalbaidinas, y se iniciará con las palabras de bienvenida de Javier Cabedo, presidente de Coeval. A continuación, el presidente de la Fundación ETNOR (Ética de los negocios y las organizaciones), Pedro Coca, presentará a Adela Cortina, referente nacional e internacional en temas de ética y filosofía política, y entre sus muchos reconocimientos destaca que es jurado de los Premios Princesa de Asturias.

El presidente de Coeval, Javier Cabedo, con los galardonados en la segunda edición de los Premios Sergio Pomar. / Coeval

Para Coeval es "un lujo poder traer a Ontinyent y la Vall d'Albaida una persona de la valía intelectual y moral como Adela Cortina, para hablar de temas apasionantes como la ética, la inteligencia artificial y la democracia en los complejos momentos que estamos viviendo, ética que fue uno de los valores que Sergio Pomar más presente tuvo en su vida personal y profesional", afirman.

Acto seguido, se darán a conocer las empresas ganadoras de la 3ª Edición de los Premios Sergio Pomar Montahud, que recibirán de manos de los presidentes de Coeval y Caixa Ontinyent, la estatuilla acreditativa creada expresamente para estos premios por el artista Cesc Biosca. Por último, será el alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, quien clausure el acto. Finalizado el mismo, los asistentes podrán compartir un vino de honor en las mismas instalaciones del Centre Cultural de Caixa Ontinyent.