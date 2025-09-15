El CEIP Lluís Vives de Bocairent reclama el desdoble el grupo de 2º de Primaria, que supera la ratio de alumnos, y la dotación de más profesorado

La AMPA del CEIP Lluís Vives de Bocairent ha denunciado las malas condiciones que está sufriendo el grupo de alumnos de 2º de Primaria, una única clase para 27 alumnos, superando la ratio máxima, y en un colegio en obras en el que carece de biblioteca, de espacio para educación física y de aulas de música e informática, entre otras deficiencias expuestas por la comunidad educativa del centro, que ha denunciado la situación y ha reclamado a la Conselleria de Educación que desdoble el grupo y lo dote de más profesorado.

La AMPA evidencia la “preocupación” por la situación del grupo de alumnos de 7 años y critica la falta de actuación de la conselleria, ante la que ya expusieron el caso este verano. En un comunicado, la asociación de madres y padres de alumnos señala que el grupo de 2º de Primaria tiene, desde finales de junio y principios de julio de 2025, 27 alumnos, con lo que supera en 2 alumnos la ratio máxima de alumnos por aula, que es de 25 en la etapa de primaria. Ante estas cifras, la dirección del centro, respaldada por el claustro del profesorado y especialmente por las familias afectadas, solicitó al inspector del colegio “una propuesta en positivo para dotar al centro del profesorado suficiente para llevar a cabo un desdoble del grupo”, explican. Las familias afirman que “la garantía de la atención individualizada y, como no, la garantía del derecho del alumnado a recibir una educación de calidad estaba en juego, dado que una reducción de la ratio de alumnos por aula es condición ‘sine qua non’ de estas aspiraciones”. Además, el CEIP Lluís Vives de Bocairent es un centro único, “con lo que la matrícula sobrevenida, muy habitual en estos últimos años, podría cargar más aún la clase de 2º de Primaria”, añaden.

La AMPA pone de manifiesto que, además de estas condiciones “legales y circunstanciales” se une el hecho de que el edificio del colegio está en obras, de manera que el grupo de 27 alumnos de 2º de Primaria “tiene como espacio de clase una aula prefabricada, de unas dimensiones extremadamente reducidas”, denuncian en el escrito dirigido por el presidente del AMPA del CEIP Lluís Vives, Miguel Pérez.

A lo largo del mes de julio y durante la primera semana de septiembre, la comunidad educativa del CEIP Lluís Vives ha estado pendiente de la dotación del profesorado suficiente para el desdoble del grupo. Señalan que han realizado escritos y recogida de firmas, han mantenido conversaciones con el inspector de educación, mensajes electrónicos dirigidos a cargos responsables de esta dotación, por parte de las familias y de la dirección del centro, evidenciando las acciones llevadas a cabo por la comunidad educativa para resolver el problema y expresando que estaban “esperanzadas de que la Conselleria de Educación atendería finalmente las necesidades educativas de un grupo de 27 niñas y niños que merecen una educación en las condiciones reconocidas por la propia ley educativa que nos gobierna”, reclaman. Las familias denuncian que “el laberinto administrativo ha sido una traba para garantizar una solución efectiva” y afirman que ello “también nos preocupa”.

La comunidad educativa critica que el curso 2025-2026 ha comenzado sin que el grupo se haya desdoblado y con ello “queda lesionado en su derecho a una educación de calidad”. Exponen que actualmente, “un grupo de niñas y niños de 7 años acude diariamente a un centro en obras, sin biblioteca, sin espacio para la práctica de educación física, sin aula de música, sin aula de informática, como novedad este curso 2025-2026, sin el mínimo espacio por alumno que determina la ley en su aula prefabricada y excediendo la ratio máxima establecida por ley”.