Despliegan una bandera de Palestina en la Penya Roja de Xàtiva

Las acciones de protesta para visibilizar la masacre de civiles que está sufriendo la población palestina se han sucedido este pasado fin de semana más allá de la ocasionar la suspensión de la última etapa de la Vuelta España en Madrid. El sábado, un grupo de activistas desplegó una bandera tricolor gigante del Estado de Palestina en la montaña de la Penya Roja de Xàtiva para reclamar el cese del genocidio.

El pasado 11 de septiembre, varias entidades, asociaciones y organizaciones de Xàtiva y La Costera, así como personas a título particular, mantuvieron una reunión con el objetivo de coordinar a nivel local y comarcal acciones de protesta que manifiestan el rechazo de la sociedad al genocidio que está sufriendo la población de Gaza.

Con la presencia de entidades y asociaciones como CCOO, la Plataforma de pensionistas, Xateba, Gent de la Consolació, Ateneu Popular, Montesa Territori Viu, Col.lectiu feminista Les Tàperes de Montesa, Xàtiva Unida, Endavant y otras se ha acordado respaldar la convocatoria internacional de movilizaciones previstas para los primeros días de octubre impulsada desde BDS (Boicot, Desinversión y Sanciones a Israel), movimiento de liderazgo palestino y apoyo internacional que exige a Israel que cumpla con la ley internacional y los principios universales de derechos humanos.

En el encuentro se acordó impulsar la Plataforma de La Costera contra el Genocidio Palestino, con el objetivo de apoyar la campaña del BDS contra el genocidio en Gaza.

Esta plataforma está abierta y pide la participación de personas entidades y asociaciones que quieran dar su apoyo a las movilizaciones previstas. Su próxima reunión será este miércoles 17 de septiembre a las 19 horas en la Casa de la Cultura