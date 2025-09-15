Los enclaves de Anna y Bocairent que brillan en 'El Cautivo' de Amenábar

El estreno de 'El Cautivo', la película dirigida por Alejandro Amenábar que recrea las vivencias del joven Miguel de Cervantes durante su cautiverio en Argel, ha llevado a las grandes pantallas de toda España diversos elementos arquitectónicos y patrimoniales de las localidades de Anna y Bocairent, reconvertidos en escenarios clave para la película, que narra hechos acontecidos en 1575.

Entre las localizaciones destaca el Palacio de los Condes de Cervellón de Anna, protagonista de numerosas escenas que se desarrollan en interiores durante la película. Conocido como la pequeña Alhambra, en la actualidad este edificio muy visitado -que se que sometió a pequeños retoques para la cinta- acoge un Centro de Difusión Patrimonial y alberga los Museos de etnología y del agua de Anna.

Catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC), el edificio fue el palacio condal de la familia Cervellón: la última que poseyó el condado de Anna a principios del siglo XIX, antes de que se produjese la extinción de los derechos feudales. Con anterioridad, sin embargo, el inmueble también fue un alcázar musulmán de tiempos del Imperio Almohade (siglos XII-XIII), y fortaleza señorial de la Orden de Santiago, de los Vilanova, de los Borja, de los Pujades y de los Coloma condes de Elda, en los siglos XIII al XVIII.

Decoración de las calles de Bocairent para el rodaje de la película. / A.B.

Según la información turística que se ofrece del Palacio, el edificio original era un conjunto de torre con albacar-refugio, fabricado con muros de tapial andalusí, como se observa en los basamentos de la parte posterior del inmueble. Estos muros sufrieron escasas reformas hasta que sobrevino la obtención del título de conde por Ferran Pujades de Borja, en 1604. Se emprendió entonces una remodelación en profundidad que transformó el castillo en palacio residencial.

En 1885 se realizaron importantes trabajos de restauración del Palacio condal, costeados por Cruz Navarro Sarrión, como consta en un lienzo al óleo que se conservaba en la sacristía de la iglesia parroquial de Benetúser, representando a San Vicente Ferrer sobre el edificio con los andamios puestos. Cinco años después, en 1890, los condes de Cervellón vendieron sus propiedades a Ricardo Trénor Bucelli, burgués millonario de ascendencia irlandesa, cuyos descendientes, en 1980, negociaron la venta al Ayuntamiento. Décadas mas tarde (2000-2005) se recurrió a un taller de empleo y a una escuela-taller para rehabilitar y recuperar el inmueble y formar a profesionales del municipio, de diferentes edades y dedicaciones. Simultáneamente, se completó la obra con una restauración arquitectónica y una ornamentación de tradición islámica, trabajos en los que participaron expertos artesanos musulmanes (2006-2007).

El alcalde de Anna, Miguel Marín, en la premier de la película en Madrid. / M.M

En su interior se descubren los orígenes del municipio en el Museo del Agua ubicado en el aljibe, donde se exponen paneles informativos acerca del patrimonio hidráulico; las formas de vida “antiguas” se recrean a través de objetos donados por el vecindario expuestos en la Sala Etnológica de las caballerizas (aperos de labranza, mobiliario, útiles de diferentes oficios tradicionales…). El pasado medieval, con la presencia almohade, toma protagonismo en el patio y las salas árabes, donde las fuentes estrelladas y el sonido del agua, junto con las yeserías, mármoles, artesonados de madera y cerámica vidriada, recrean el esplendor de la decoración islámica.

La Edad Moderna adquiere protagonismo en el espacio abovedado de la Sala Borja, donde se ubica la Capilla de Santa Ana (s. XV-XVI) y la Sala Cervellón (s. XVII-XVIII) revestida con molduras, mármoles y pinturas barrocas, sin dejar de mostrar la esencia del castillo almohade que fue, con sus ventanas lobuladas y paso de ronda.

La Sala de Anna rememora el pasado más reciente del pueblo, recuerda a sus personajes ilustres y abroda los estudios que se han desplegado sobre la historia y el patrimonio locales.

Representantes municipales, vecinales y comerciales de Bocairent, en el preestreno de la película en València. / A.B.

Los objetos expuestos, decoración y mobiliario de las salas, las vitrinas y paneles informativos, se complementan con proyecciones en diferentes salas, que ayudan junto con las explicaciones de los guías, a aproximar la historia de Anna y del Castillo-Palacio de los Condes de Cervellón al visitante.

En Bocairent, el rodaje de 'El Cautivo' -realizado en mayo de 2024- se centró en el Barrio Medieval; en concreto, alrededor de la calle Batle y en el interior de la cueva de En Gomar. La primera zona se transforma en la película en el entremado de calles estrechas y llenas de vida de Argel, mientras que el interior de la cueva protagoniza una parte importante de la trama.

Una estancia del Palacio de Cervellón de Anna. / A.A.

Los alcaldes de Anna y Bocairent, junto a otros representantes municipales, vecinos, entidades y establecimientos colaboradores, estuvieron presentes el pasado jueves en el preestreno de la cinta en L’Oceanogràfic de València, junto a varios actores y el director. El primer edil de Anna, Miguel Marín, también acudió a la premier de a película en los cines Callao de Madrid. "No solo es un honor estar aquí en este evento, es mucho más honor ver nuestro Palacio de los Condes de Cervellón de Anna como plató de innumerables escenas de esta película", indicó Miguel Marín tras la cita.

Para el alcalde, de Bocairent, Xavier Molina, “es un lujo ser partícipes de esta iniciativa, no solo por el impacto que supuso el mismo rodaje, con unas 140 personas implicadas, sino también porque ahora que se estrena continuará asociándose el nombre de nuestro pueblo a una película de eco internacional” , indicó. En este sentido, el primer edil reitera el agradecimiento a las personas, entidades y establecimientos que colaboraron con la productora y el Ayuntamiento: “Sin ellas y ellos no hubiera sido posible y, por eso, cuando nos ofrecieron asistir al preestreno, tuvimos claro que teníamos que estar acompañados de una representación de quien había trabajado para conseguir este hito en Bocairent”, concluye.