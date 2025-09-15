La Fiscalía pide 4 años y medio de prisión para 4 personas por contrabando de tabaco en Chella

La Fiscalía ha solicitado de forma provisional una pena de cuatro años y medio de prisión por un delito continuado de contrabando de labores de tabaco para cuatro personas a las que acusa de elaborar y distribuir puros caliqueños entre los años 2013 a 2016, desde la localidad de Chella. El juicio se celebrará este martes en la Audiencia Provincial de Valencia. Se prevé que las sesiones puedan alargarse hasta el jueves.

En su escrito de acusación, el Ministerio público sostiene que los acusados "empleaban a trabajadores de forma irregular para confeccionar los cigarros y que no abonaban los impuestos correspondientes ni respetaban los más mínimos controles de las autoridades". Según los cálculos manejados por la acusación pública, el importe total defraudado ascendería a más de 798.000 euros, mientras que la valoración de las labores de tabaco, tanto intervenidas como comercializadas, superaría los dos millones y medio de euros.

En el marco de la operación bautizada como "IENE", la Guardia Civil y la Agencia Tributaria desmantelaron en 2016 una organización dedicada a la elaboración de puros caliqueños y detuvieron a 6 personas. Los agentes se incautaron de 70.000 puros caliqueños, 1.350 kilos de tabaco picado en los cuatro registros practicados, tres en la localidad de Chella (dos de ellos eran utilizados como factoría de producción de tabaco y otro tercero como almacén) y un cuarto registro en la localidad de Bolbaite.

El grupo se dedicaba a la fabricación de caliqueños, además de la fabricación y distribución de picadura de tabaco para el entubado de cigarrillos, asi como la fabricación de cartones de tabaco con marca propia y el contrabando de marcas conocidas. Tras los registros, la Guardia Civil cifró en 10 los trabajadores ilegales que se dedicaban a la fabricación de las labores de tabaco.

Además de los 70.000 puros caliqueños intervenidos y los 1350 kilos de picadura de tabaco los agentes hse incautaron de 129 cajetillas de tabaco, 5 picadoras profesionales, balanzas, un horno, 5 vehículos, un ordenador, teléfonos móviles y 22.000 euros en metálico.

La operación fue desarrollada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Valencia y funcionarios de Vigilancia Aduanera de Valencia y contó con la participación de Funcionarios de la Inspección de Trabajo en la Provincia de Valencia.