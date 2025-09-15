El Olímpic y el Benigànim se reparten los puntos en el estreno liguero

El CD Olímpic ha iniciado la temporada en la Lliga Comunitat con un empate a un gol en el campo del Benigànim, en un choque intenso y disputado. El conjunto setabense se adelantó en el minuto 56 por mediación de Tobías, que prolonga así la racha goleadora con la que cerró el pasado curso. “Tobías ha empezado como acabó, con buena dinámica metiendo gol, aportando mucho al equipo”, destacó el entrenador del club de Xàtiva, José Manuel Rueda, tras el encuentro. Sin embargo, solo cuatro minutos después el Benigànim logró igualar por medio de Moscardó, en una acción de estrategia, aspecto que el técnico reconoció como el punto más negativo del duelo: “Sabíamos que donde más daño nos podían hacer iba a ser en el balón parado, no en el primer remate sino en la continuación de la jugada, y pecamos un poco en eso porque el gol que recibimos es de esa manera”.

Rueda admitió “un poquito de sabor amargo por el empate”, aunque valoró el resultado como positivo. “Cualquiera de los dos equipos pudo ganar el partido… creo que tuvimos una ocasión muy clara en una transición ofensiva con un dos contra uno y no supimos aprovecharla”, explicó. Aun así, subrayó que “en definitiva es el primer partido de liga, me gustó mucho el equipo, la intensidad que le puso, la mentalidad de querer ganar el partido”.

El técnico analizó también los altibajos del juego: “Hubo fases de partidos muy buenas en las que nos encontramos muy cómodos y luego hubo algunas en las que no supimos buscar la profundidad y bajamos un pelín físicamente; con balón no estuvimos tan a gusto”. Sobre el rival, recordó que “es un campo muy difícil para ganar, un equipo que el año pasado acabó haciendo playoff con una buena plantilla y que, por el juego que practican, se benefician de las dimensiones del campo”.

En cuanto a los cambios, en el minuto 27 Francesc Chuliá fue sustituido por Sergio García. En la segunda mitad, Álex Tormo y Noel entraron por Mullor y Nico Cabanes, y más tarde Iván Francés y Álex Vaquero reemplazaron a Emilio Gil y al propio Tobías. Carles y Nico Cabanes vieron tarjeta amarilla.

Rueda concluyó señalando que este primer punto debe servir para seguir creciendo: “Este punto, sin habernos llevado la victoria, creo que es positivo porque el Benigànim va a ser un rival muy fuerte para los equipos que quieran llevarse los tres puntos de aquí”. Y añadió que ya piensa en el próximo compromiso: “Ahora nos olvidamos un poquito del fin de semana y empezamos la semana normal. A trabajarlo bien y a intentar llevarnos los tres puntos contra el Carcaixent y coger esa dinámica ya de ir ganando partidos”.

L'Olleria empata en Alicante

L'Olleria también ha sumado un punto en la primera jornada liguera, tras empatar 2-2 en el campo del CF Independiente Alicante. Tras una primera parte igualada y sin goles, la segunda estuvo más animada. Jairo adelantaba a los de la Vall d'Albaida en el minuto 65. Poco duró la alegría para l'Olleria, que veía como cinco minutos después los locales empataban por medio de Carratalá. En un intenso final de partido llegaron dos goles más. Noales hacía el 2-1 en el minuto 90 y en la siguiente jugada l'Olleria igualaba con un gol de Yeray y arañaba un valioso punto frente a los alicantinos.