El Ontinyent 1931 consigue el primer punto de la temporada en su visita al Recambios Colón

Fin de semana agridulce para el fútbol valldalbaidense en Tercera Federación. Se disputó la segunda jornada de liga, en la que el Ontinyent 1931 consiguió sumar el primer punto de la temporada con el empate sin goles en casa del Recambios Colón. Por su parte, el Atzeneta cosechó la primera derrota de la temporada en un partido en el que mereció más. El At. Saguntino consiguió remontar un marcador adverso para privar al Regit de una alegría.

El duelo de los de Roberto Bas en el campo Mundial 82 de Catarroja abrió la tarde del domingo. El Ontinyent 1931 viajó con la intención de quitarse la presión de la primera jornada, disputada en casa, y encontrarse más cómodo sobre el césped. El equipo mostró una versión sólida en defensa, pero le faltó determinación y claridad en los metros finales. En la primera parte, las acciones ofensivas se resumieron en llegadas al área que la defensa rival solventaba con cierta comodidad, alejando el peligro. Para los de Jero López, la ocasión más clara en el primer periodo llegó al borde del descanso, con un disparo del delantero que mandó al lateral de la red.

En la segunda parte, el Recambios Colón fue el primero que lo intentó con un disparo desde medio campo que no sorprendió a Dani Cerdá. Poco después llegó la ocasión más clara del partido, y fue favorable a los locales. Jorge García cometió un penalti, pero la ejecución de la pena máxima por parte del jugador del Recambios se fue directamente fuera. Los blanc-i-negres volvieron a dominar el esférico, como ya pasó en la primera parte, y Rafa Martínez lo intentó con un tiro lejano. Pedro Sempere, que entró en el descanso, fue uno de los jugadores más activos del equipo de Ontinyent. La ocasión más clara llegó de sus botas, tras filtrar un gran pase a Juanan que no pudo controlar y desaprovechó la oportunidad. Las llegadas al área del final del partido fueron ineficaces y el duelo terminó en tablas. Los de la capital de la Vall d’Albaida consiguieron sumar el primer punto de la temporada.

El Atzeneta en el partido frente al At. Saguntino en el Regit. / Atzeneta UE

En la tarde del domingo también llegó el turno para el Atzeneta, que recibió en casa al At. Saguntino. El partido arrancó con bastante igualdad y con la primera ocasión para los visitantes, que ejecutaron una falta directa que Ferri desvió a córner. Los romanos continuaban acechando la portería con jugadas de estrategia, pero con el paso de los minutos el conjunto taronja se fue haciendo con el control del partido y anotándose su primera ocasión también a balón parado. A la contra, Brian Triviño finalizó una acción de forma muy forzada y, poco después, de nuevo con dos jugadas de estrategia, los de Frangi pusieron contra las cuerdas a los visitantes. Se acercaba el final de la primera parte y ambos conjuntos lo intentaban sin poner en demasiados apuros a los porteros. Al borde del pitido, el Atzeneta aprovechó un saque de esquina para que Brian Triviño mandara el partido a los vestuarios con la mínima ventaja en el marcador (1-0).

En el inicio de la segunda mitad, los locales acumularon dos disparos a portería que detuvo sin problemas el guardameta. Antes de llegar a los cinco minutos del segundo acto, Kike Torrent empató el encuentro para los suyos con un disparo de larga distancia que sorprendió a todos (1-1). A pesar del mazazo, el Atzeneta continuaba dando síntomas de estar jugando mejor y Luispa rozó el segundo gol con un lanzamiento a la escuadra que el portero desvió a córner. La respuesta llegó por parte del Saguntino con un remate prácticamente en línea de gol que atrapó Ferri. El conjunto del Regit no bajó los brazos y continuó intentándolo con mucho peligro sobre la portería rival. Cuando parecía que estaba cerca un gol para la victoria local, llegó en el descuento el gol del Saguntino (1-2), obra de Diego Climent. Con este resultado, los de Fran Giménez cosecharon la primera derrota de la temporada y el próximo fin de semana volverán a jugar en casa para medirse al Atlético Levante.